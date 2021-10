Deutscher Tierschutzpreis für zwei Jugendliche aus Lahr

Zwei Lahrer Jugendliche belegen den dritten Platz des Deutschen Tierschutzpreises. Die beiden Schwestern kümmern sich seit 2013 um freilebende Katzen.

Die Preisträgerinnen seien Tierschützerinnen mit Leib und Seele. Sie würden Zeit und Geld opfern - das verdiene Respekt, so Thomas Schröder, der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. In der Laudatio hieß es: Die Schwestern aus Lahr im Ortenaukreis seien "eine Inspiration für Gleichaltrige". Der Preis wurde am Montagabend bei einer Gala in Berlin überreicht. Er ist mit 1.000 Euro dotiert.

Lahrer Tierschützerinnen planen Katzen-Auffangstation

Seit 2013 - da waren die Schwestern fünf und zehn Jahre alt - versorgen sie Katzen auf einem Grundstück am Lahrer Galgenberg. Am Anfang waren es 80, später teilweise 100 Katzen. Dank einer Spendenaktion hatten die beiden Mädchen das Grundstück, auf dem ein Bauwagen steht, damals gekauft. Sie ließen die Tiere kastrieren und konnten sie dann teilweise vermitteln, sodass die Zahl der Katzen drastisch zurückging. Jetzt planen die Schwestern eine richtige Auffangstation.

Weitere Tierschutzpreise für Fledermaus- und Welpenschutz

Der erste Platz beim Deutschen Tierschutzpreis 2021 geht an ein Team des Tierschutzvereins Freital, das sich gegen den illegalen Handel mit Hundewelpen einsetzt. Den zweiten Platz belegt eine Tierärztin aus Hannover, die sich ehrenamtlich für den Schutz von Fledermäusen engagiert.

Sonderkategorie "Fluthilfe"

Stellvertretend für die vielen Tierschützer und -retter, die nach der verheerenden Flutkatastrophe im Einsatz waren, um Tierhaltern und Tieren zu helfen, wurden der Bundesverband Gemeinschaft Deutscher Tierrettungsdienste, der Tierheim- und Tierschutzverein Kreis Ahrweiler am Standort Remagen und der Tierschutzverein Andernach geehrt. Tierschutzbund-Präsident Schröder stellte klar: "Tierretter haben Übermenschliches geleistet, waren teils nonstop unterwegs und haben selbst Traumatisierendes erlebt." Mit der Auszeichnung wolle man nochmal und ausdrücklich ein Licht auf die Not der Menschen und Tiere in den Flutgebieten in Deutschland werfen, damit diese nicht aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden.