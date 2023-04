So sollen die Hotels der Zukunft aussehen

Werden Roboter bald Gäste bedienen? Und was will die Hotelbranche gegen den Fachkräftemangel tun? Darüber sprachen Hoteliers aus ganz Deutschland beim Deutschen Hotelkongress in Rust.

Über das Hotel der Zukunft debatierten am Montag und Dienstag 600 Hoteliers aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) fand der 16. Deutsche Hotelkongress & HotelExpo statt. Die aktuellen Herausforderungen der Branche sind groß.

Der Radiobeitrag von SWR-Reporter Sebastian Bargon zum Nachhören:

Neue Ideen: nachhaltiges Eis und Roboter als Kellner

Zwei Beispiele für innovative Trends zeigte Jörg Fischer aus Kiel in Schleswig-Holstein an seinem Stand. Er ist Inhaber der Firma Giovanni L. Produktions & Handelsgesellschaft. Beim Kongress präsentierte er buntes Eis ohne Konservierungs- und Farbstoffe. "Die Optik zieht die Gäste an, Geschmack und Nachhaltigkeit machen sie zu Stammkunden", sagte er.

An den Tisch geliefert wurde das Eis von einem mit Sensoren ausgestatteten Roboter auf Rollen. Später holte er die leeren Eisbecher wieder ab. Diese Erfindung mache die Kellnerinnen und Kellner aber nicht überflüssig, sondern würde sie zu Gastgeberinnen und Gastgebern befördern, sagte Jörg Fischer: "Der Arbeitsplatz ist (dadurch) viel angenehmer." Die Mitarbeitenden müssten weniger laufen und nichts mehr tragen - das übernimmt der Roboter. Dafür hätten sie mehr Zeit für die Gäste, so Fischer.

Solche mit Sensoren ausgestattete, rollende Roboter könnten bald die Kellnerinnen und Keller ablösen. SWR Sebastian Bargon Bild in Detailansicht öffnen Der Roboter gehört zu Jörg Fischers Eisstand. Der Unternehmer aus Kiel verkauft buntes Eis ohne Konservierungs- und Farbstoffe. SWR Sebastian Bargon Bild in Detailansicht öffnen Rund 600 Hoteliers waren beim 16. Deutschen Hotelkongress im Europa-Park in Rust anwesend und sprachen unter anderem über neuen Impulse und Trends. SWR Sebastian Bargon Bild in Detailansicht öffnen

Chancengleichheit und Fachkräftemangel

Ein ebenfalls wichtiges Thema beim Kongress: mangelnde Chancengleichheit und Vielfalt in der Hotelbranche. Aufgrund dieses Mangels sei das Potential vieler möglicher Arbeitnehmerinnen und -nehmer nicht auf dem Arbeitsmarkt vertreten - obwohl darin die Lösung des Fachkräftemangels liegen könnte, sagte Alexandra Leibfried, Redaktionsleiterin bei Career Pioneer. Konkret meinte Leibfried Menschen, die beispielsweise nach Deutschland eingewandert sind, Frauen oder Schulabbrecher. Mit spezifischen Angeboten und Arbeitszeitmodellen könne es gelingen, den Fachkräftemangel einzudämmen, sagte sie.

Zu Diversity gehören für Alexandra Leibfried auch ältere Mitarbeitende. "Wie kann man diese Menschen, die ganz viel Erfahrung haben und resistent sind, mit anderen Arbeitszeitmodellen im Unternehmen halten?", sagte Leibfried. Damit das Wissen der älteren Mitarbeitenden nicht verloren geht, schlug sie vor, dass diese beispielsweise Mentor von jemanden sein könnten, der aus dem Ausland kommt.

Wie können Hotels nachhaltiger werden?

Ein weiteres wichtiges Thema bei dem Kongress: Nachhaltigkeit. Wie können die Hotels beispielsweise Plastik vermeiden? Wie können sie energieneutral werden? Nachhaltigkeit ist aktuell in vielen Branchen ein wichtiges Thema. In der Hotelbranche aber nicht nur auf die Umwelt bezogen, sondern auch auf die Touristinnen und Touristen. Es seien nicht mehr nur Übernachtungen gefragt, sondern Erlebnisse, sagte Rolf Westermann, Chefredakteur der Allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung: "Wenn ich verreise, möchte ich nicht nur irgendwo schlafen, sondern ich suche ein Erlebnis, also etwas, was ich sonst nicht habe." Zwei Tage voller neuer Impulse und Trends beim Deutschen Hotelkongress: Welche sich genau durch- und umsetzen lassen, wird sich noch zeigen.