Kommt die 75. Deutsche Weinkönigin wieder aus Baden?

Am Samstag geht es für die Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach und elf andere Weinköniginnen um den Einzug ins Finale. Kommende Woche wird die 75. Deutsche Weinkönigin gekrönt.

Am Samstag geht es im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße für die Kandidatinnen aus zwölf deutschen Weinanbaugebieten um den Einzug ins Finale. Kann Jessica Himmelsbach aus Heitersheim nach Sina Erdrich und Katrin Lang zum dritten Mal in Folge die Krone nach Baden entführen? Zunächst müsste sie sich an diesem Wochenende bei der Vorentscheidung in Neustadt durchsetzen. Im Finale Ende September treten dann fünf Anwärterinnen gegeneinander an.

Bei einer Veranstaltung im SWR Studio Freiburg berichtete die scheidende deutsche Weinkönigin Katrin Lang am Mittwochabend von ihrem spannenden Jahr als Botschafterin des deutschen Weins. Neben Weinproben in allen deutschen Weinbaugebieten führten sie Reisen nach Hongkong und New York.

Krönung der 75. Deutschen Weinkönigin Ende September live im SWR

Wer von den fünf Finalistinnen zur neuen Deutschen Weinkönigin gekrönt wird, entscheidet sich am Freitag, den 29. September 2023. Wie im Vorjahr kann das Publikum mitbestimmen, wer die neue Deutsche Weinkönigin wird. Das SWR-Fernsehen überträgt das Finale ab 20:15 Uhr live aus Neustadt. Die Vorentscheidung wird sowohl im Livestream bei SWR Aktuell übertragen und zeitversetzt am Sonntag, 24. September um 14:00 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Ihrer Nachfolgerin empfiehlt Katrin Lang, authentisch und bodenständig zu bleiben. Wichtig sei die Leidenschaft für das Produkt Wein im Herzen zu tragen und weiterzugeben.