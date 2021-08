Die Sportfreunde Goldscheuer aus der Ortenau haben am Sonntag zum 48.Mal die Deutschen Meisterschaften im Tauziehen gewonnen. Bei dem Wettkampf, der in Simonswald im Kreis Emmendingen stattfand, traten allerdings nur vier Teams gegeneinander an. Grund war den Veranstaltern zufolge die Corona-Pandemie. Die Mannschaften hätten nur schwer trainieren können, so Axel Herre vom Deutschen Rasensport- und Tauziehverband.