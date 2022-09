Freiburg ist Deutscher Meister im Mixed Ultimate Frisbee

Das Ultimate Frisbee-Team aus Freiburg hat an diesem Wochenende die Deutschen Meisterschaften in der 1. Liga gewonnen. Ganz überraschend kam das nicht.

16 Ultimate-Frisbee-Teams aus ganz Deutschland sind am ersten Septemberwochenende zu den Deutschen Meisterschaften nach Freiburg gereist. Darunter die "Maultaschen" aus Tübingen, die "Hässlichen Erdferkel" aus Marburg, oder die "Frizzly Bears" aus Aachen. Den Titel geholt haben die Gastgeber, das Ultimate Frisbee-Team vom PTSV Jahn Freiburg mit dem Namen "Disconnection". Das Team siegte im Finale mit 15:5 gegen "Frau Rauscher & The Bembelboyz" aus Frankfurt.

Das Freiburger Ultimate-Frisbee-Team "Disconnection" holt den deutschen Meistertitel SWR

Die Meisterschaften wurden bei bester Stimmung und wenigstens am zweiten Spieltag bei strahlendem Sonnenschein ausgetragen. Zelte der angereisten Spielerinnen und Spieler säumten den Spielfeldrand. Christoph Müller ist Teil des Freiburger Teams und hat die Meisterschaft mit ausgerichtet. Es sei die größte Veranstaltung, die "Disconnection" je organisiert habe. Etwa 350 Sportlerinnen und Sportler seien angereist, so Müller. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer sind zum Anfeuern gekommen - natürlich die meisten aus Freiburg. Das gemischte Ultimate Frisbee Team aus Freiburg konnte sich bereits im Vorfeld einige Hoffnungen auf den Meistertitel machen.

Das Finale der Deutschen Meisterschaft im Mixed Ultimate Frisbee war gut besucht. SWR

Bestes deutsches Team der Ultimate Frisbee Club-WM in den USA

Freiburg ist in sportlicher Hinsicht nicht nur im Fußball ganz vorne mit dabei. Die Spielerinnen und Spieler der Freiburger "Disconnection" sind Ende Juli zu der Ultimate Frisbee Club-WM nach Cincinnati, Ohio (USA) gereist. Das Team hat sich dort bis ins Achtelfinale gespielt und letztlich den 14. Platz ergattert - als fünftbestes Team aus Europa und bestes Team aus Deutschland. Am ersten Turnierwochenende der Deutschen Meisterschaften an Pfingsten hatte das Freiburger Team alle Spiele gewonnen und blieb auch an diesem zweiten Turnierwochenende in Freiburg ungeschlagen.

Im Halbfinale spielte Disconnection Freiburg gegen Colorado Karlsruhe SWR

Es ist ein geiler, athletischer Sport, der gerade ziemlich im Kommen ist. Und ich bin froh, ein Teil davon zu sein.

Ultimate Frisbee: Fairster Sport der Welt?

"Ein Teamsport, ähnlich wie American Football", erklärt eine der Spielerinnen. Bei dieser deutschen Meisterschaft treten gemischte Teams an, das heißt Frauen und Männer spielen gemeinsam. Eine weitere Besonderheit beim Ultimate Frisbee: Es gibt keine Schiedsrichter. Fouls sagen die Spielerinnen und Spieler selbst an. "Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man aus anderen Sportarten kommen, aber es klappt!", so Christoph Müller. "Es ist der schönste Sport, den ich mir vorstellen kann."