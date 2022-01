Deutsche Energie-Agentur zeichnet klimafreundliches Wärmenetz aus

per Mail teilen

Die Badenova-Tochter Wärmeplus und die Mondas GmbH haben gemeinsam den renommierten Energy Efficiency Award 2021 der Deutschen Energie-Agentur bekommen. Wärmeplus wurde für ein rund 3.600 Meter langes Wärmenetz im Freiburger Industriegebiet Nord ausgezeichnet. Es wird mit Industrieabwärme gespeist, die sonst ungenutzt in die Umwelt ginge. Das spart laut Badenova jedes Jahr mehr als 900 Tonnen CO2. Die maximale Leistung der Anlage ist auf sechs Megawatt begrenzt. Ein intelligentes Lastmanagement von Mondas sorgt aber dafür, dass zu erwartende Spitzen in der Nachfrage vorab ausgeglichen werden, so dass die Versorgung jederzeit sichergestellt ist. Größter Wärmeabnehmer ist das neue SC-Fußballstadion, das die Wärme insbesondere für die Rasenheizung benötigt.