Im Rahmen eines grenzüberschreitenden Tourismusprojekts werben das Elsass und Deutschland auf einer digitalen Plattform für ihre Schlösser und Burgen.

Vor allem junge Leute sollen über die digitale Plattform angesprochen werden. Sie ist Teil des neuen grenzüberschreitenden Tourismusprojekts "Les portes du temps - Die Tore der Zeit", das die Magie der Schlösser und Burgen am Oberrhein in Szene setzen soll. Acht französische und ein deutsches Schloss - das Schloss Staufenberg in der Ortenau - sind bisher mit dabei.

"Herr der Ringe"-Illustrator ist künstlerischer Leiter des Projekts

Das Tourismusprojekt "Die Tore der Zeit" gliedert sich in mehrere Teile. Der erste Teil besteht aus einem Film. Dieser zeigt viele historische Aspekte in einer Geschichte, die in drei Episoden erzählt wird. Darüber hinaus gibt es ergänzende Inhalte zum Anklicken. Der zweite Teil besteht in einer App für den Besuch in den Schlössern. Sie enthält Fragen zu den Schlössern und Burgen. Am Ende wird man mit einer Illustration belohnt, die man sich auf's Handy laden kann: Ein Original von John Howe. Mit Howe haben die Initiatoren des Tourismusprojekts den kanadischen Ilustrator der "Herr der Ringe"-Saga als künstlerischen Leiter gewinnen können. Er lebt inzwischen in der Schweiz und ist zur Präsentation von "Die Tore der Zeit" ins Elsass gekommen. Für ihn ist es eine Region, die ihn besonders inspiriert.