Immer mehr neue EU-Verordnungen, dazu der Klimawandel und ein neues Gesundheitsbewusstsein, was Alkohol angeht: All das macht es den Winzern am Oberrhein nicht leicht. Im Markgräflerland haben sich diese Woche Weinbauern und Weinliebhaber aus Südbaden und dem Elsass getroffen und ausgetauscht bei einem deutsch-französischen Weinsalon.