Deutsch-französische Kinderfreundschaft

Es sollte die Woche der deutsch-französischen Freundschaft werden - mit einem Besuch des französischen Präsidenten Macron in Ludwigsburg. Zur Jubiläumsfeier des deutsch-französischen Instituts kam dann nur Bundespräsident Frank Walter Steinmeier - ohne den französischen Gast. Für Aufregung sorgte stattdessen Ministerpräsident Kretschmann - mit einem Redebeitrag, der den Sinn des Französisch-Unterrichts im Zeitalter der KI in Frage stellte. Im deutsch französischen Grenzgebiet kann man darüber nur den Kopf schütteln. Hier lernen Kinder von klein an die Sprache der Nachbarn, damit echte Freundschaft wachsen kann. Christine Veenstra stellt ein Projekt des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau vor.