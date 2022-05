Denkmal Porzellanofen

In Zell ist der denkmalgeschützte Porzellanofen baulich in Szene gesetzt worden. Jetzt soll er auch noch belebt werden. Ein Projekt, in das rund 3,9 Millionen Euro geflossen sind.

Man sieht ihn schon durch die neue Glasfront des alten Industriegebäudes. Vom Souterrain bis zum Dach ziehen sich Backsteinwände des alten Rundofens hoch. Er ist der Star in einem hallenartigen Bau, der zu großen Teilen neu gebaut worden ist. Mehrere Geschossdecken ziehen sich als offene Galerien um diesen Ofen herum. Auf der obersten Plattform steht Zells Bürgermeister Günter Pfundstein.

Pfundstein:

„Es ist schon was erhebendes, wenn man direkt davor steht und sich das so ansieht. Ganz besonderes Bauwerk als Überbleibsel der Zeller Keramik. Man hatte ja hier insgesamt fünf Brennöfen. Drei Keramik und zwei Porzellan Brennöfen. Und hier steht noch der größte wahrscheinlich in dieser Form erhaltene Porzellanbrennofen von ganz Deutschland wahrscheinlich. Und in dieser Form insofern schon was besonderes.“

Man muss den Kopf einziehen, um durch eine Öffnung in die Obere Brennkammer zu kommen. Drei Meter Höhe misst sie und zehn Meter im Durchmesser. Früher herrschten hier während der Brennvorgänge Temperaturen von mehreren hundert Grad. Jetzt ist es sehr angenehm. Violettes Licht verleiht den alten Steinen nochmal ein besonderes Ambiente und Günter Pfundstein sagt:

„Wir haben schon zwei Hochzeiten, die fest gebucht sind. Es sind Lesungen denkbar, Musik, Konzerte.“

Was den historischen Porzellanofen in seinem zweiten Leben als Veranstaltungsort erwarten könnte, dass hat sich die Stadtspitze nicht allein ausgedacht. Ein Expeditionsteam hat sich gegründet und Ideen gesammelt. Expeditionsteam?

„Ja, also zum einen gibt’s einen Förderverein Rundofen, dann haben wir hier einen historischen Verein, der sich hier sehr stark engagiert. Ehrenamtliche, die auch was das Thema Keramik, Historie von Zell, in diesem Expeditionsteam drin. Und so haben wir bei vielen Treffen in den letzten zwei Jahren viele Ideen entwickelt, wie man den Rundofen künftig nutzen könnte.“

Einer der Expeditionsteilnehmer ist Johann-Baptiste Schreiber, der im Untergeschoss grade einige Schaukästen mit Porzellan bestückt.

„Ich bin in der sechsten Generation, der Keramik macht. Also von der alten Hafnerei von meinem Ur-, Ur-, Uronkel. Gegründet in Zell am Harmersbach.

Ich bin schon über 15 Jahre dran, dass man den Rundofen irgendwie wieder mal erweckt. Und das findet jetzt tatsächlich statt. Das ist für mich eine große Erleichterung, dass das Monument, das einmalige Porzellanofen-Monument stehen bleibt.“

Auch in der Etage obendrüber wird noch gearbeitet. Hier steht Uwe Baumann aus Lahr, der das Projekt Brennofen als externer Berater mit einer Ideenwerkstatt begleitet hat.

„Ich sag jetzt einfach: Herzlich willkommen hier im Ofenkino. Im Ofenkino kann man später Zeitzeugen erleben, die noch aktiv an der Geschichte der Zeller Keramik beteiligt wagen. Das geht von der Keramikmalerei bis hin zu Menschen, die sich um den Brand gekümmert haben, die dann hinausgefahren sind mit dem Geschirrwagen hinausgefahren sind in die Welt. Auf einer Leinwand werden sie ihnen begegnen und ihre jeweils eigene Geschichte erzählen.“

Am Wochenende öffnet der Rundofen zum ersten Mal und mit buntem Programm. Alles weitere soll sich allmählich entwickeln. Bürgermeister Pfundstein hofft auf jeden Fall, dass es bei vielen Menschen künftig regelmäßig heißt: „Komm wir gehen zum Rundofen“.