per Mail teilen

Um Spenden für ein Kinderhilfswerk zu sammeln, ist der 16-jährige Denis Holub einmal quer durch Deutschland gelaufen. Es kam bereits eine stattlicher Summe zusammen.

Um Spenden für ein Kinderhilfswerk zu sammeln, ist ein 16-jähriger Schüler aus Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einmal quer durch Deutschland gelaufen. Denis Holub begann seine 1.120 Kilometer lange Tour am 30. Juli in Freiburg im Breisgau.

Die letzte Etappe ist bald geschafft

Am Freitagabend wurde Holub aus Nienburg kommend auf dem Bremer Marktplatz empfangen. Schon tags drauf setzte der junge Mann seinen Sponsorenlauf fort. Bis dahin hatte er bereits über 25.000 Euro an Spenden eingesammelt und 925 Kilometer zurückgelegt.

Einmal quer durch Deutschland

Am Sonntagabend wird er gegen 18 Uhr am Platz der Deutschen Einheit in Hamburg erwartet. Jeden Tag legte der Langstreckenläufer im Durchschnitt 1,7 Marathonläufe zurück. Mit der Aktion "Denis läuft quer" unterstützt der Jugendliche das internationale Kinderhilfswerk "Mary`s Meals" (Marias Mahlzeiten), ein Kinderhilfswerk mit christlichen Wurzeln.

Spendenlauf für Kinderhilfswerk

"Mary`s Meals" wurde 2002 in Schottland gegründet und hat nach eigenen Angaben bisher mehr als zwei Millionen Mädchen und Jungen in den ärmsten Regionen der Welt zu Ernährung und guter Schulbildung verholfen. 18,30 Euro reichten aus, damit das Hilfswerk ein Kind ein ganzes Schuljahr lang ernähren könne, erläuterte Unterstützer Winfried Natzke.

Ana-Luiza Firlus unterstützt ihren Sohn auf der Strecke. SWR Gabi Krings

Der frühere Schulleiter der katholischen St. Antonius-Schule in Bremen engagiert sich seit langem ehrenamtlich für "Mary`s Meals". Begleitet wird Denis Holub von seiner Mutter und zwei Brüdern, die seine Ausrüstung und Verpflegung transportieren.