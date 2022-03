Demo-Samstag in Südbaden blieb friedlich

Bei sonnigem Wetter haben heute Menschen auf mehreren Demonstrationen in Südbaden zu verschiedenen Themen demonstriert. In Freiburg gab es unter anderem eine kleine Friedensmahnwache gegen Atomwaffen und am Nachmittag eine große Demo gegen Coronamaßnahmen mit etwa 2.000 Teilnehmenden. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, dass diese Demonstration weitgehend friedlich geblieben ist. Lediglich ein paar Platzverweise mussten ausgesprochen werden. Eine Person soll zuvor den Hitlergruß am Platz der Alten Synagoge gezeigt haben. In Lörrach haben mehrere Hundert Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Laut Polizei blieb auch diese Veranstaltung friedlich.