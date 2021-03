Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstrantinnen und der Polizei am Montagabend ist eine 18-Jährige wegen Körperverletzung gegen Beamte kurzfristig festgenommen worden.

Grundsätzlich sei die Demonstration anlässlich des internationalen Frauentages ordnungsgemäß verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin in Freiburg am Dienstag. Der von den Veranstalterinnen so genannte "Frauenkampftag", unter den sich laut Polizei auch eine linksautonome Gruppe gemischt hatte, war zwar offiziell nicht angemeldet. Aber die rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten Masken getragen und seien in einzelne Blöcke unterteilt gewesen.

Demonstrationen geraten aneinander

Als der Demonstrationszug aber in der Innenstadt auf eine angemeldete Kundgebung aus der Querdenker-Szene traf, hätten sich Teilnehmerinnen heftig gegen eine Polizeikette gedrängt. Dabei sei es auch zur Festnahme der 18-Jährigen gekommen. Hunderte waren ihr aus Solidarität auf die Polizeiwache gefolgt.