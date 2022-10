Demos gegen B31 West werden am Sonntag den Verkehr behindern

Das Regiobündnis für den Stopp der B31 West hat für nächsten Sonntag einen Aktionstag angekündigt. Geplant sind Traktoren- und Fahrraddemos zwischen Freiburg und Breisach.

Am Sonntag wird es zwischen Breisach und Freiburg zu Verkehrsbehinderungen kommen: Das Regiobündnis von vier Bürgerinitiativen und Interessengruppen wehrt sich gegen den Weiterbau der B31 West mit einem Aktionstag. Der Ausbau der Strecke bis Breisach sei mit dem Klimaschutz, dem Schutz eines Niedermoors in der Rheinebene, der Landwirtschaft und der Naherholung nicht vereinbar, so die Begründung der Aktivisten.

Traktor- und Fahrrad-Demos sollen sich in Gottenheim treffen

Ein Demonstrationszug aus etwa 50 Traktoren soll sich am Sonntagmittag von Breisach aus in Richtung Gottenheim bewegen. Gleichzeitig soll es eine Fahrrad-Demo auf der B31 ab Freiburg geben. Die Demonstrationszüge sollen sich dann gegen 14:30 Uhr zur Kundgebung an der Brücke in Gottenheim treffen, die das Ende des 1. Bauabschnitts der B31 West markiert. Seit der Fertigstellung 2015 ist sie wegen fehlender Anbindung nicht nutzbar.