Zum ersten Mai gab es im gesamten Dreiland Protestkundgebungen. Doch nicht alle Demonstrationen waren bewilligt. Probleme gab es vor allem in der Schweiz.

Aufgeheizte Stimmung in der Innenstadt von Zürich am 1. Mai. Die Polizei kesselt eine unbewilligte Kundgebung ein. Die Demonstranten werden zum linksautonomen Spektrum gezählt. Es ist ein Katz- und Mausspiel zwischen Demonstranten und Polizei, die schließlich auch Gummi-Schrotgeschosse einsetzt. Daneben laufen in Zürich friedliche Mini-Demos der Gewerkschaften mit maximal 100 Teilnehmern.

Anders in Basel. Eine Personenobergrenze bei den Kundgebungen gibt es hier nicht. Es gehen weit über 1.000 Menschen auf die Straße, die Situation bleibt weitgehend friedlich.

Benjamin Plüss, Präsident Basler Gewerkschaftsbund: „Wir sind froh, dass wir eine Bewilligung hatten, das hat sehr viel Brisanz aus der Thematik genommen. Mit der Maskenpflicht und dem Selbsttesten haben wir gezeigt, dass auch eine Corona konforme Demonstration möglich ist.“ Befürchtete Konfrontationen mit Kritikern der Corona-Maßnahmen blieben aus.

Friedlich auch die Demonstrationen im Elsass, wie etwa in Colmar. Thema der Protestierenden: Die wirtschaftliche Krise.

"Wir verteidigen den Öffentlichen Dienst, die Krankenhäuser und die Schulen. Wir kämpfen für die Künstler und für die kleinen Händler" - die Forderung der französischen Gewerkschaften an diesem 1. Mai sind trotz Krise eindeutig: Beschäftigung sichern und die Löhne anheben.