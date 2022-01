Widerstand formiert sich

In Rottweil regt sich im Zusammenhang mit unangemeldeten Versammlungen der Corona-Regeln-Gegner mehr Widerstand. Der Oberbürgermeister der Stadt, Ralf Broß, hat nun zu einer Unterschriftenaktion aufgerufen. „Unser Rottweil: solidarisch - friedlich - vernünftig!“, so lautet das Motto der Aktion. Die Stadt wolle damit ein Bündnis des Zusammenhalts in der Pandemie und gegen Versammlungen vonseiten der Schutzmaßnahmen-Kritiker initiieren, heißt es in einer Mitteilung. Die Gräben zwischen den Corona-Maßnahmen-Befürwortern und deren Gegnern werden dabei tiefer. Die Neue Rottweiler Zeitung berichtet sogar von einem Chat in dem Messenger-Dienst „Telegram“, in dem angeblich dazu aufgerufen wurde, künftig nicht mehr im Geschäft eines Impfbefürworters einzukaufen.