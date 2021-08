Bei einer Demonstration in Rust (Ortenaukreis) anlässlich der Innenminister-Konferenz wurde gegen die Flüchtlingspolitik in Deutschland demonstriert.

Begleitet von einem Polizeiaufgebot hatten sich an einem Kreisverkehr nahe des Europapark-Ressorts etwa 200 Menschen eingefunden. Die Demonstration verlief ruhig. Viele waren mit Fahrrädern gekommen. Bei sommerlichen Temperaturen hatten sich die meisten der Teilnehmer unter schattige Bäume gesetzt. "Menschenrechte sind #unverhandelbar" war das Motto des Protests.

Flüchtlingspolitik im Fokus der Demonstranten

Die Demonstranten kritisierten in Rust die Flüchtlingspolitik der Innenministerien. Gemeinsam mit anderen Initiativen, wie Syria not safe, Jugendliche ohne Grenzen, Omas gegen rechts und der Freiburger Gruppe von Fridays for Future haben mehrere Seebrücke-Ortsgruppen zu dem Protesten in Rust aufgerufen. Das Bündnis verweist auf über 250 Kommunen und Städte bundesweit, die als sichere Häfen bereit sind, geflüchtete Menschen bei sich aufzunehmen.

16 Innenminister: Entschlossen gegen Antisemitismus

Die Innenminister-Konferenz war am Freitagmittag zu Ende gegangen. Sie hatte drei Tage gedauert. Zu Gast in Rust waren die Innenminister der 16 Bundesländer und Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Die Innenminister von Bund und Ländern wollen gemeinsam entschlossener gegen Antisemitismus vorgehen. Man werde bundesweit einheitliche Standards und Vorgaben erarbeiten, um antiisraelische Versammlungen an Synagogen zu beschränken und gegebenenfalls zu verbieten, teilte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum Abschluss der Innenministerkonferenz im badischen Rust (Ortenaukreis) mit.