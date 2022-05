Kundgebungen für und gegen Corona-Politik

In mehreren Städten und Gemeinden in der Region sind am Montagabend wieder viele Menschen für und gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen.

In mehreren Städten und Gemeinden in der Region sind am Montagabend wieder viele Menschen für und gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. In Rottweil demonstrierten laut Polizei rund 950 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen, in Villingen-Schwenningen seien es etwa 800 gewesen. Zur Unterstützung der Corona-Politik versammelten sich in Müllheim rund 400 Menschen. Vor dem Lörracher Rathaus demonstrierten rund 300 Menschen für Solidarität und Demokratie. Zu der Kundgebung hatte ein breites Bündnis von Kommunalpolitikern, Vertreter der Kirchen und Wohlfahrtverbände aufgerufen. Die Demonstrationen verliefen laut Polizei überwiegend friedlich und ohne bedeutsame Zwischenfälle.