Rund 25.000 Menschen protestieren in Freiburg gegen Rechts

Zehntausende Menschen haben in Freiburg am Samstagnachmittag gegen Rechts demonstriert. Ein breites Bündnis aus Organisationen in der Region hatte zu der Veranstaltung aufgerufen.

Etwa 20.000 bis 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben laut Polizei am Samstagnachmittag in Freiburg gegen Rechts demonstriert. Laut Veranstalter war die Demonstration größer als die große Kundgebung vor etwa drei Wochen. Zu der Demonstration hatte ein breites Bündnis von über 60 Organisationen aufgerufen: Mit dabei waren unter anderem ver.di, Omas gegen Rechts, Amnesty International und die Seebrücke Freiburg. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich.

Viele Familien und Kinder bei der Demonstration in Freiburg

Die Demonstrantinnen und Demonstranten zogen vom Platz der alten Synagoge über den Europaplatz zum Hauptbahnhof. Die meisten der Plakate richteten sich gegen die AfD, einige auch gegen Friedrich Merz und die CDU, die Anfang Februar das erste Mal im Bundestag zusammen mit der AfD für einen Antrag gestimmt hatten. Unter den Demonstranten waren viele Familien und Kinder. "Das ist ein unglaublich beruhigendes Gefühl, dass man mit seiner Meinung nicht alleine dasteht", sagte Kathrin Pankratz, die mit ihrer kleinen Tochter gekommen ist. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählten, sie seien besorgt wegen der Bundestagswahl und den starken Umfragewerten für die AfD. "Ich sehe wie in Amerika in zwei Wochen demontiert wird und ich will unbedingt verhindern, dass das in Deutschland passiert", sagt Uli Hartmann, der schon bei der Kundgebung Anfang Februar dabei war.

Aussichtsreicher Kandidat auch in Südbaden

Die AfD liegt in aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl am Sonntag bei etwa 20 Prozent. In Südbaden kann sich vor allem Michael Blos im Wahlkreis Emmendigen-Lahr Hoffnungen auf den Einzug in den Bundestag machen.