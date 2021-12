Tausende demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

In einigen baden-württembergischen Städten haben am Samstag Menschen gegen die Coronamaßnahmen demonstriert. In Freiburg, Stuttgart und Reutlingen gingen insgesamt mehrere Tausend auf die Straße.

In Reutlingen demonstrieren am Samstagabend rund 2.000 Menschen gegen die Coronamaßnahmen. Für Autos ist zum Teil kein Durchkommen, so die Polizei. Die Menschen ziehen mit Kerzen durch die Stadt. Sie rufen zum "Widerstand" auf. Die Stimmung sei aufgeheizt. Die Demonstration sollte ursprünglich im Reutlinger Bürgerpark stattfinden. Weil die Behörden Auflagen machten, zog der Veranstalter die Anmeldung zurück. Später wurde im Messengerdienst Telegram zur Demo in Reutlingen aufgerufen. Die Polizei vermutet, dass Hunderte von außerhalb angereist sind.

In Freiburg haben am Samstag zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Es kam zu keinen größeren Zwischenfällen. SWR Peter Steffe

In Freiburg haben bereits am Samstagnachmittag etwa 2.400 Menschen gegen die Corona-Politik protestiert. Auf Plakaten forderten sie: "Weg mit der Impfdiktatur" und "Keine Impfung für Kinder". Die Meisten der Impfgegnerinnen und -gegner trugen Masken und hielten sich weitgehend an das vorgegebene Abstandsgebot der im Vorfeld von der Stadt Freiburg genehmigten Demonstration. Daneben gab es eine Gegendemonstration, an der rund 100 Leute teilnahmen. Auf ihren Plakaten war von der "Ignoranz der Impfgegner gegenüber der Allgemeinheit" die Rede. Es gab vereinzelt hitzige Diskussionen und verbale Ausfälle beider Gruppen. Insgesamt blieb es aber friedlich.

In der Stuttgarter Innenstadt protestierten rund 300 Menschen gegen Corona-Impfungen bei Kindern. Mit Gesang und Transparenten äußerten die Teilnehmenden der Demonstration bei einem Spaziergang lautstark ihre Befürchtung, dass Kinder durch die Corona-Impfungen Schaden nehmen könnten. Mehrmals musste die Polizei die Demonstrierenden auffordern, die geltende Maskenpflicht einzuhalten. Viele der Teilnehmenden auf dem Stuttgarter Marienplatz äußerten die Sorge, dass der Impfstoff nicht genügend erforscht sei und dass ihre Kinder im kommenden Jahr vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen würden, falls sie sich gegen die Impfung entscheiden.