"Wir wollen unseren Pfarrer behalten!" Das fordern Gemeinde-Mitglieder in Hausach im Schwarzwald und haben dafür am Dienstagabend vor dem Freiburger Ordinariat demonstriert.

Drei Jahre hat der Pfarrer Christoph Nobs in Hausach im Schwarzwald (Ortenaukreis) gewirkt - nun muss er gehen. Die Erzdiözese Freiburg will den Pfarrer nicht weiter beschäftigen, sich zu den Gründen aber auch nicht äußern. Gegen die Entscheidung protestieren Mitlgieder der Gemeinde. Sie sind nun vor dem Ordinariat in Freiburg auf die Straße gegangen.

Fast 1.800 Unterschriften hat die Kirchengemeinde Hausach-Hornbach gesammelt, denn Christoph Nobs war dort sehr beliebt. Das sagt auch Gemeindemitglied Thomas Waldenspuhl: "Das ist so ein Mann der volksverbunden ist, der bodenständig ist, der Charisma hat. Das ist völlig unverständlich." Céline Armbruster, Vorsitzende der Katholischen Landjugend ergänzt: "Er war sehr weltoffen und vielfältig in dem Thema und das hat uns einfach auch gefallen, dass er da nicht so verklemmt ist wie andere Pfarrer."

Weltoffenheit kam nicht bei allen gut an

Genau diese Weltoffenheit war für andere Gemeindemitglieder jedoch ein Problem. Das Erzbistum hörte sich heute die Forderungen zwar an, zeigte sich aber unnachgiebig. "Die Entscheidung ist gefallen und wird jetzt auch nicht mehr geändert werden", sagt Michael Hertl, der Sprecher der Erzdiözese Freiburg. Die Befürworter von Christoph Nobs fühlen sich überhört und hoffen noch immer darauf, dass die Erzdiözese einlenkt.