Nach den verheerenden Bränden des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben in Freiburg zahlreiche Menschen demonstriert. Sie fordern die sofortige Aufnahme von Flüchtlingen.

Am Samstagvormittag haben rund 250 Menschen auf dem Rathausplatz in Freiburg für die sofortige Aufnahme von Flüchtlingen aus dem von mehreren Feuern komplett zerstörten Flüchtlingslagers Moria demonstriert. Zu den erneuten Protesten in der Innenstadt hatte die Freiburger Aktionsgruppe "Seebrücke" aufgerufen.

Mit Transparenten und Sprechchören forderten die Demonstranten die Politik zu schnellem Handeln auf. Sie unterstützen Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) mit seinem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Horn hatte die Bundesregierung aufgefordert, den Flüchtlingen aus Moria einen sicheren Ort zum Leben zu ermöglichen. Die Verteilung der Flüchtlinge in Europa müsse gelöst werden.

Anlass des Protest ist die Situation vieler Menschen nach dem Brand in dem griechischen Flüchtlingscamp. Tausende Menschen harren dort noch aus. Deutschlandweit fordern Aktivisten, die Menschen aus dem Camp aufzunehmen.