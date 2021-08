Um für eine Variante des Herrentrikots im Frauenschnitt zu werben, hat der SC Freiburg das Foto einer Spielerin auf die Vereins-Homepage gesetzt. Aber der Schriftzug irritiert.

Der Sport-Club Freiburg - beziehungsweise dessen Marketingabteilung - hat ein Eigentor geschossen. Es geht um die Trikots der Frauenmannschaft. Ein langjähriger Fan des Frauenteams traute seinen Augen nicht und rief bei dem Energiedienstleister Badenova an, der die Frauen- und Mädchenmannschaften schon lange als Sponsor unterstützt . Auf diese Art bemerkte Unternehmenssprecher Roland Weis, dass da etwas nicht in Ordnung war.

Der Radio-Beitrag zum Nachhören:

Frauentrikots nur mit Sponsor der Herrenmannschaft

"Leider ist es so, dass es das Herrentrikot mit einem Frauenschnitt gibt und man das im Fan-Shop kaufen kann - und dann jeweils mit dem Sponsor der Herrenmannschaft", sagt Roland Weis. Aber: "Das Trikot der Frauenmannschaft mit uns als Sponsor gibt es leider nicht im Fan-Shop, und schon gar nicht in einer Herrenausführung, was wir uns natürlich gewünscht hätten."

Gelbe Karte für Vermarkter des SC Freiburg

Der Sponsor des Frauenteams und aller Mädchenmannschaften fühlte sich ins Abseits gestellt und zeigte dem Sport-Club wegen mangelnder Wertschätzung die gelbe Karte. Der hat sich umgehend entschuldigt und das Foto der Spielerin im Herrentrikot flugs gelöscht. Die Tatsache, dass das Original-Trikot der Frauen- und Mädchenteams nicht im SC-Fan-Shop angeboten wird, hat laut Verein betriebswirtschaftliche Gründe. In den vergangenen drei Jahren sei die Nachfrage extrem gering gewesen. Also habe es der Vermarkter des Clubs diese Saison aus dem Sortiment genommen.

Trikots von Badenova, dem Sponsor der Frauen- und Mädchenteams des SC Freiburg SWR Sebastian Bargon

Fans der Frauenmannschaft wollen nur Originaltrikots

Fragt man die Anhänger der Frauenmannschaft des Sport-Clubs, ob sie jetzt mangels einer Alternative notgedrungen das Trikot mit dem Schwarzwaldmilch-Brustring kaufen, gibt es klare Ansagen. Die Antworten von den Fans darauf: "Nein, nur das Original-Frauentrikot - weil ich eben nicht auf die Männermannschaft, sondern nur auf unsere Mädels stehe." Oder: "Mit Sicherheit nicht. Denn die Fans, die zu den Mädels möchten und sie bei Heim- und Auswärtsspielen unterstützen, die möchten Badenova tragen. Das sollte man für die Fans rausgeben. Und: "Ich bin auch dafür, das Original-Frauen-Trikot zu kaufen, weil ich ein großer Fan bin."

Eine Spielerin des SC-Frauenteams mit dem aktuellen Badenova-Trikot - nur im Fanshop gibt es das nicht SWR Sebastian Bargon

Badenova wünscht sich, dass der SC Freiburg den Worten Taten folgen lässt

Der Sport-Club Freiburg legt Wert auf die Feststellung, dass er sich seit 30 Jahren die Förderung des Frauenfußballs auf die Fahnen geschrieben hat. Roland Weis würde sich sehr freuen, wenn der SC den Worten Taten folgen ließe. "Da kommen wir wieder zur Wertschätzung der Frauenmannschaft. Es können sowohl der SC als auch der Vermarkter mitwirken, dass das gepuscht wird. Wir tun das, weil wir sehen, dass das im Kommen ist und dass man den Frauenfußball ganz anders beachten und wertschätzen müsste."

"Ich sag mal: Da gibt es noch Nachholbedarf."

SC Freiburg und Sponsor Badenova gehen in die Verlängerung

Trotz des Unmuts über die Ausmusterung der Frauentrikots aus dem Fanshop hat Badenova den Sponsorenvertag mit dem SC Freiburg um fünf Jahre verlängert. Allerdings verbunden mit der Hoffnung, dass die Anhänger der Frauenmannschaft und der Mädchenteams möglichst bald ein Originaltrikot kaufen können, um ihre Wertschätzung auszudrücken. Die treuen Fans wären auf jeden Fall dankbar.

Aktuelle Debatte um Frauentrikots passt nicht ganz zum Image

Mit seiner Talentschmiede Fußballschule, sparsamem Wirtschaften, guten Leistungen in der Bundesliga und seinem symbadischen Trainer Christian Streich hat sich der Sport-Club Freiburg zu einem der beliebtesten Vereine in Deutschland gemausert. Unter dem Motto "Mehr als Fußball" gibt es viel gesellschaftliches Engagement, was das Image des etwas anderen Vereins verstärkt. Aber an der aktuellen Debatte um die Frauentrikots zeigt sich, dass der umsatzstarke Verein offensichtlich an einer fragwürdigen Ecke sparen möchte.