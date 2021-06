Der Hochschwarzwald Tourismuschef hat kürzlich laut über eine Gebühr für Tagestouristinnen und -touristen nachgedacht. Nun will er die Reaktionen abwarten - die kommen prompt.

Radfahren, Wandern oder im Winter auch Skifahren - der Schwarzwald bietet vielfältige Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten. Allein auf den Feldberg kommen eineinhalb Millionen Menschen als Tagestouristinnen und -touristen. Doch obwohl alle Gäste die Wege und andere Infrastruktur im Schwarzwald nutzen, wird nicht an allen auch etwas verdient.

Tagespauschale im Schwarzwald kein "Eintritt"

Das könnte eine Art Tagespauschale ändern, wie sie Hochschwarzwald Tourismuschef Thorsten Rudolph im Mai diesen Jahres vorgeschlagen hatte. "Es geht nicht darum Eintritt zu verlangen", hatte Rudolph erklärt. Sondern man müsse überlegen, wie ein Gast, der in den Schwarzwald komme, ohne zu übernachten und keine "Wertschöpfung" bringe, sich an der Infrastruktur, "in einer gewissen Weise" beteiligen könne, so der Tourismuschef im Mai. Dieses Interview will er nicht wiederholen, sagt Rudolph heute. Er wolle die Debatte nicht weiter anheizen und die Reaktionen abwarten.

So berichtete SWR Aktuell im Fernsehen am 21. Mai 2021 über die Pauschale:

Diese sind bislang gespalten. "Wir finden diese Idee verfrüht", findet etwa Mike Böttcher vom Feldberger Hof. Derzeit habe jede Urlaubsregion nicht die Gästezahlen, die sie früher hatten.

"Wir sehen es aus der Sicht unserer Hauptzielgruppe. Das sind Familien mit Kindern, die in den Corona-Zeiten genug geschröpft worden sind."

Kostenpflichtige Parkplätze als Alternative?

Auch einige Kommunen stehen der Pauschale skeptisch gegenüber. Sie wollen die Tourismusströme auf eine andere Weise lenken und dort Geld verlangen, wo Infrastruktur eigens angeboten werden muss. "Wir haben das bei der Parkplatzbewirtschaftung", so der Bürgermeister von Feldberg, Johannes Albrecht (parteilos). "Zukünftig sehe ich das auch im Bereich der Wohnmobilisten, um das Wildcampen zu reduzieren und ein weiterer Punkt wäre im Winter für Loipen", erklärt er.

Ist die Natur für jeden da?

Und was sagen, die die letztlich die Pauschale bezahlen sollen? "Grundsätzlich hätte ich schon Verständnis dafür, wenn es angemessen ist und wirklich in den Tourismus reinfließt", sagt Tourist Dirk Jahnel aus Gailenkirchen (Kreis Schwäbisch Hall). Die Niederbayern Simone und Wolfgang Eigner sehen das anders: "Nein, dass bezahlen wir nicht." Die Natur sei für jeden da, findet Eigner.

Wie eine Gebühr für Tagesausflügler aussehen könnte und wie hoch diese wäre - all das ist noch völlig unklar. Die Diskussion hat erst begonnen.