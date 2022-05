Rätsel um einzelnen Daumen

Der Fund eines einzelnen Fingers gibt der Polizei im schweizerischen Birsfelden (Kanton Basel-Landschaft) Rätsel auf. Er war am Dienstag hinter einem Mehrfamilienhaus mit Restaurant in der Nähe eines Abfallcontainers gefunden worden. Eine entsprechende Meldung über den ungewöhnlichen Fund ging am Mittag bei der Einsatzleitzentrale ein. Und tatsächlich fand eine Streife am beschriebenen Ort einen Finger, der ins Institut der Rechtsmedizin gebracht wurde. Die Mediziner bestätigten, dass es sich zweifelsfrei um einen abgetrennten menschlichen Finger handelt, genau genommen um den Daumen einer rechten Hand. Doch unklar ist, wem der Daumen gehört und wie er an den Fundort kam. Die Polizei bittet um Hinweise.