Zweite Heimat: Dieses Ehepaar macht seit 50 Jahren Urlaub in Waldkirch

Wenn Urlaub, dann Waldkirch! Seit 50 Jahren kommen Helga und Heinz Kopp aus Marburg zum Urlaub nach Waldkirch. Für ihre außergewöhnliche Treue wurden sie 2023 von der Gemeinde geehrt.

Wo verbringen Sie gerne Ihren Urlaub? Auf Mallorca oder in Italien vielleicht? Familie Kopp aus Marburg kommt am liebsten nach Waldkirch (Landkreis Emmendingen). Schon seit über 50 Jahren verbringen sie hier ihren jährlichen Urlaub. Und das immer im gleichen Hotel, im Kohlenbacher Hof.

Kohlenbacher Hof in Waldkirch: "Wie eine zweite Heimat"

1973 sind Helga und Heinz Kopp zum ersten Mal nach Waldkirch gekommen. Darauf gebracht, in Waldkirch Urlaub zu machen, haben sie Helgas Eltern. Diese waren ein Jahr zuvor beim deutschen Malertag in Freiburg und haben dafür im Kohlenbacher Hof übernachtet. Seitdem waren Helga und Heinz Kopp mit ihren drei Kindern immer wieder in Waldkirch, oft sogar mehrmals im Jahr. Nur zwei Jahre lang mussten sie ihren Urlaub im Schwarzwald aussetzen – weil das Geld knapp war.

Hier ist es für uns wie zuhause. Das ist jetzt unsere zweite Heimat.

Im Kohlenbacher Hof machen die Kopps mehr als Urlaub: Sie feiern die runden Geburtstage und vor drei Jahren sogar ihre goldene Hochzeit. Helga Kopp erinnert sich gerne daran: "Das war richtig schön. Die Kinder waren alle da und die Enkelkinder auch."

Kinder der Kopps machen auch in Waldkirch Urlaub

Inzwischen kommen auch die Kinder der beiden, Frank, Heike und Alexander mit ihren Familien in den Kohlenbacher Hof, um hier ihren Urlaub zu verbringen. Alexander Kopp macht sogar sechs bis sieben Mal im Jahr Urlaub in Waldkirch. Im Hotel schläft er immer im gleichen Zimmer und die Gastgeberfamilie Gluminski ist für ihn wie eine zweite Familie geworden. Mit den Kindern des Hauses ist er groß geworden und an die Urlaube hegt er schöne Erinnerungen.

Waldkirch überreicht Familie Kopp Ehrenurkunde

Diese schönen Erinnerungen teilt auch die Gastgeberfamilie Gluminski. Die Kopps sind ihre treuesten Gäste. Für die 50 Jahre Treue wurden Heinz und Helga Kopp 2023 von der Stadt Waldkirch geehrt. Das Ehepaar erhielt eine Ehrenurkunde und ein Geschenk aus der Region.

Claudia Robinson (Tourist-Info Waldkirch), Andreas Gluminski (Kohlenbacher Hof), Christa Gluminski (Kohlenbacher Hof), Heinz Kopp und Helga Kopp (Gäste) und Michaela Gluminski (Kohlenbacher Hof) bei der Verleihung der Ehrenurkunde für 50 Jahre lang Treue. Stadt Waldkirch

Auch nach 50 Jahren gibt es immer etwas Neues zu entdecken

Nach so vielen Jahren, sind die Kopps in der Nachbarschaft rund um den Kohlenbacher Hof voll integriert und die Junior-Chefin Michaela Gluminski sagt, die Kopps "kennen hier im Tal wirklich jeden Hof". Am liebsten erkunden die Kopps die Umgebung auf Spaziergängen oder mit dem Rad. Und auch nach fast 50 Jahren Urlaub am gleichen Ort wird es dem 47-Jährigen Alexander Kopp nie langweilig. Auch wenn sich einige seiner Arbeitskollegen über seine immer gleiche Urlaubswahl wundern: "Die können das nie verstehen. Aber es findet sich immer etwas Neues. Wir kommen im Sommer mit den Rädern her, wir wandern viel und es gibt immer neue Sachen zu entdecken", so Alexander Kopp.

Heinz, Helga und Alexander Kopp (von links) machen schon seit Jahrzehnten Urlaub in Waldkirch. Inzwischen kennen sie in der Gegend jeden Hof. SWR

Die Wirte zu Gast bei den Gästen

Vergangenes Jahr waren die Gluminskis dann sogar zu Besuch bei den Kopps in Marburg – eine ganz neue Erfahrung für beide Seiten. Und auch der nächste Besuch ist schon geplant. Dieses Mal wieder wie gewohnt, die Kopps in Waldkirch. Dann feiert Heinz Kopp seinen 80. Geburtstag im Kohlenbacher Hof – mit der ganzen Familie.