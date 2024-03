Das geht beim Lörracher Stimmen-Festival

per Mail teilen

Die Highlights des diesjährigen Festivals sind Auftritte der Musiker James Blunt, Birdy, Chris Isaak und die Sportfreunde Stiller. Auch Jess Glynne, Gims und Bukahara sind dieses Jahr dabei. Mit der Künstlerin Esmeralda Conde Ruiz soll dieses Jahr erstmals bildende Kunst Teil des Festivalprogramms werden. Teil ihrer Installation: Ein weltweit einzigartiger, mit künstlicher Intelligenz erzeugter, Chor. Neben den Acts gaben die Organisatoren heute auch bekannt, dass es eine neue Bühne am Vitra Campus Weil am Rhein geben wird. Das Lörracher Stimmen-Festival beginnt am 4. Juli.