Wenn wir heute über das Elsass sprechen, dann sprechen wir über einen Landstrich, der unter diesem Namen offiziell gar nicht existiert. Es geht um zwei französische Départements, mit den Nummern 67 und 68, die 2015 in der großen französischen Region Grand Est aufgegangen sind. Viele Elsässer haben das nie so recht verschmerzt. Sie wünschten sich mehr Eigenständigkeit, aber auch dass der Name Elsass weiter besteht, weil er eine besondere Geschichte und Kultur umfasst. Mit dem neuen Jahr kommt das Elsass nun zurück. Nicht als eigenständige Region, aber als großes Département mit besonderen Kompetenzen.