Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Schwenningen mussten am Montag-Nachmittag 17 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Dachgeschosswohnung wird von einer Großfamilie mit zehn Kindern und sieben Erwachsenen bewohnt. Auch der darunter liegende Supermarkt am Schwenninger Marktplatz wurde evakuiert.