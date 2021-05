Am Montagabend hat es in einem Zweifamilienhaus in der Gemeinde Hartheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer während eines starken Gewitters im Dachstuhl des Hauses aus. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. An dem Haus entstand ein großer Sachschaden; es ist aktuell nicht bewohnbar.