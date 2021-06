per Mail teilen

Die Polizei geht nach dem Dachstuhlbrand in Dauchingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) davon aus, dass die gefundene Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Verdächtigt wird der Sohn.

Die Rettungskräfte haben am Dienstagnachmittag eine Frauenleiche gefunden, als sie einen Dachstuhlbrand in Dauchingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gelöscht haben. Nun haben Staatsanwaltschaft und Polizei Konstanz mitgeteilt, dass die Ermittlungen auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Ein 31-jähriger Mann soll seine 72-jährige Mutter getötet haben.

Sohn lebte mit im Haus

Demnach hat der Sohn mit seinen Eltern in dem Einfamilienhaus gelebt. Laut Polizei befand er sich vor dem Haus, als die ersten Helfer eintrafen. Er sei unverletzt gewesen. Der Mann ist nun in Polizeigewahrsam und soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet; Brandsachverständige des Landeskriminalamtes unterstützen die Ermittler.

Ehemann schwer verletzt

Bei dem Brand ist der 81-jährige Ehemann der Toten schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.