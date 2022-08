Currywurst auf Lokführer geworfen

per Mail teilen

Im Bahnhof von Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) haben Unbekannte zunächst einen Lokführer mit einer geöffneten Currywurstpackung und dann eine Lokführerin mit einer geöffneten Bierdose beworfen. Die Wurfgeschosse landeten jeweils im Triebwagen eines Regionalzugs.

Polizei geht bei den Wurfangriffen von zwei Einzeltaten aus

Die beiden Vorfälle ereigneten sich am Montagabend kurz hintereinander, meldete die Polizei am Dienstagnachmittag. Die Polizei geht von zwei Tätern aus, die nicht miteinander in Verbindung stehen sollen.