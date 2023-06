In Freiburg wird am Samstag der Christopher Street Day zelebriert. Wegen seines Logos wird die Veranstaltung allerdings vom Landesverband der Lesben und Schwulen boykottiert.

Die Bollen auf dem Hut im Logo sind so bunt wie die Regenbogenfahne, aber die schwarz vermummte Person, die diesen Hut trägt, sorgt für Empörung. Der Landesverband der Lesben und Schwulen will den diesjährigen Freiburger CSD deshalb boykottieren, so wie auch die IG CSD Stuttgart. Die Vorstände beider Vereine sind "entsetzt, dass der CSD Freiburg das Logo der Antifaschistischen Aktion nutzt, um den CSD Freiburg zu bewerben und dieses in das eigene Logo integriert."

Regenbogenfamilie nicht offen für gewaltbereiten Linksradikalismus

Kerstin Rudat vom baden-württembergischen Vorstandsteam des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) war in den vergangenen Jahren zusammen mit der Initiative queerer Eltern immer in Freiburg mit dabei. Der LSVD stehe insbesondere in Baden Württemberg für Regenbogenfamilien und trete für Familienrechte und Kindeswohl ein, sagt sie. Das passe für sie aber nicht zum Logo mit der vermummten Person.

"Wenn das Motiv der diesjährigen Kampagne des CSD Freiburg in die Nähe gerückt wird zu gewaltbereitem Linksradikalismus, dann können wir als familienorientierter Verband da leider nicht teilnehmen."

"100 Jahre CSD Freiburg": Achtung, Ironie!

Der CSD Freiburg kann die Kritik aus Stuttgart nicht verstehen. Schließlich sei das gesamte Logo "100 Jahre CSD in Freiburg" gespickt mit Ironie und Witz, da sich der CSD auf die Ausschreitungen in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 bezieht. Man habe es bewusst auch am 1. April veröffentlicht. Es solle zu Diskussionen anregen, etwa darüber, dass von mehr als zwei Dutzend Forderungen in den letzten 10 Jahren bis heute so gut wie keine erfüllt worden sei.

"Dass es den CSD in Freiburg jetzt nicht schon 100 Jahre gibt, dürfte jedem klar sein. Wir würden gerne in 100 Jahren unsere Lebensrealität feiern und nicht dieselben politischen Forderungen stellen wie heute."

Darum gibt es den Christopher-Street-Day (CSD) Der CSD erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street. Am 28. Juni 1969 wehrten sich die Gäste der Bar "Stonewall Inn" gegen die erneute Drangsalierung durch die Polizei. Um an den Jahrestag dieses Aufstands zu erinnern, gibt es seitdem in New York am letzten Samstag im Juni einen Straßenumzug. (Quelle Wikipedia)

CSD Freiburg: Antifaschismus als "grundsolide Überzeugung"

Der Organisator des CSD Freiburg, Ronny Pfreundschuh, betont, dass für ihn Antifaschismus eine grundsolide Haltung ist, die nichts mit gewaltbereiten Steinewerfern zu tun habe. Vielmehr gehe es um eine bürgerliche Haltung für alle Menschen, die eine Rückkehr des Faschismus verhindern wollen. Er verweist auf Besorgnis erregende Entwicklungen für queere Menschen in Polen, Ungarn und Italien.

Lesben- und Schwulenverband stößt sich an Vermummung

Der Lesben- und Schwulenverband Baden-Württemberg betont, dass er nichts gegen Antifaschismus oder eine linke Gesinnung habe. Im Gegenteil. Gerade jetzt brauche es auch in der queeren Community mehr Antifaschisten und Antifaschistinnen, die selbstbewusst auf die Straße gehen.

"Aber Vermummung, eine Nähe zu gewaltbereiten Gruppierungen, die das Logo symbolisiert, und sich als Veranstalter gemein zu machen mit einer politischen Ideologie - das geht gar nicht."

Trotz der Absage aus Stuttgart werden in Freiburg Tausende erwartet

Der CSD Freiburg beginnt am Samstag um 14 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge, dann zieht die Parade mit 14 Wagen durch die Innenstadt, vorbei am erzbischöflichen Ordinariat bis zum Platz vor dem Konzerthaus. Im vergangenen Jahr waren laut Veranstalter mindestens 15.000 Menschen beim CSD Freiburg auf den Straßen unterwegs. Von 13 Uhr bis ungefähr 18 Uhr können zwischen Stadttheater und Schwabentor sowie zwischen Europaplatz und Holzmarkt daher keine Straßenbahnen fahren.