per Mail teilen

Viel Glitzer, viele Regenbogenfahnen: Tausende wollen am Samstag beim CSD in Freiburg für Vielfalt und gegen Diskriminierung feiern. Wer auf die Straßenbahn angewiesen ist, braucht vielleicht einen Plan B.

Tausende bunt gekleidete Menschen, Regenbogenflaggen und Protestplakate werden am Samstag (21.06.) wieder das Bild der Freiburger Innenstadt prägen. Unter dem Motto "Fight for Unity - Kämpft für Zusammenhalt" findet der diesjährige Christopher Street Day (CSD) statt. Queere Menschen feiern gemeinsam mit allen, die sich gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung einsetzen. Geplant sind eine große Parade, Drag-Shows, Tanzeinlagen und Reden. Wegen der Veranstaltung kommt es ab 11:30 Uhr zu Unterbrechungen auf mehreren Straßenbahnlinien.

CSD startet mit Kundgebung - rund 7.000 Teilnehmende erwartet

Die Veranstalter erwarten rund 7.000 Teilnehmende, im vergangenen Jahr waren es laut Polizei bis zu 17.000. Der CSD startet um 12:15 Uhr mit einer Kundgebung und Drag Shows auf dem Platz der Alten Synagoge. Ab 14 Uhr zieht die Parade durch die Innenstadt - über die Bertoldstraße, zweimal über die Kaiser-Joseph-Straße, vorbei am Holzmarkt, Europaplatz und Rotteckring. Gegen 19 Uhr folgt eine weitere Kundgebung am Startpunkt, die bis 20:30 Uhr geplant ist.

Im Anschluss beginnt um 21 Uhr die offizielle Afterparty im Hans-Bunte-Areal - mit DJs, Artistinnen und Artisten und jeder Menge Stimmung. Die Einnahmen aus der Party finanzieren laut Veranstaltern den CSD in Freiburg.

So war es auf dem Freiburger CSD 2024:

Wegen CSD: Straßenbahnen fahren nicht durch die Innenstadt

Wegen des CSD kommt es am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 20:30 Uhr zu Unterbrechungen im Straßenbahnverkehr, wie die Freiburger Verkehrs AG (VAG) mitteilt.

Die Linien 1, 2, 3 und 4 enden vom Hauptbahnhof kommend am Stadttheater. Aus den anderen Richtungen fahren:

Linie 1 bis Schwabentorplatz

Linien 2 und 4 bis Holzmarkt

Linie 3 bis Tennenbacher Straße

Linie 5 bis Erbprinzenstraße

Bei der Buslinie 27 entfällt der Halt am Europaplatz. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass Ein- und Ausfahrten einiger Parkhäuser in der Innenstadt zeitweise blockiert sein können.

Queere Symbole, Veranstaltungen und Partys in ganz Freiburg

Pünktlich zum Christopher Street Day hat die Freiburger Verkehrs AG (VAG) mehrere Haltestellen-Stelen in Regenbogenfarben gestaltet, zum Beispiel das Haltestellenschild der Linie 5 am Stadttheater, das nun in bunten Farben leuchtet.

Mit der Aktion will die VAG ihre Solidarität mit der queeren Community zeigen und sich für eine offene, vielfältige Gesellschaft stark machen. Die Regenbogen-Haltestellen sollen dauerhaft bestehen bleiben - als sichtbares Zeichen für Toleranz, Respekt und Zusammenhalt.

Die Haltestelle Stadttheater in Freiburg schmückt ab jetzt eine Regenbogenfahne. SWR

Nicht nur die Parade - die ganze Stadt steht im Zeichen des Christopher Street Day. Zahlreiche Cafés und Bars, darunter das Jos Fritz und die Theaterbar, heißen nach dem Umzug die Teilnehmenden willkommen. Das Kommunale Kino in der Wiehre zeigt im Rahmen der Freiburger Lesbenfilmtage vom 18. bis 22.06. eine breite Auswahl an internationalen Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen. Im Mittelpunkt stehen queere Filmkunst und vielfältige Geschichten aus der LGBTQIA+-Community.

Was ist der CSD genau - und woher kommt er? Der Christopher Street Day - kurz CSD - ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag. An diesem Tag geht es unter anderem um die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen. Die Teilnehmenden wollen ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung setzen. Die Bezeichnung CSD ist nur in Deutschland und der Schweiz üblich. In englischsprachigen und romanischen Ländern wird meist von Gay Pride oder Pride Parades gesprochen. Der CSD erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Stadtviertel Greenwich Village 1969.

CSD in Freiburg will für Zusammenhalt kämpfen

Der CSD wird in Freiburg seit 1989 gefeiert. In diesem Jahr wollen die Veranstalterinnen und Veranstalter einen besonderen Schwerpunkt auf den Zusammenhalt verschiedener diskriminierter Gruppen legen. Ob trans, agender, nicht-binär, schwul, lesbisch, bi- oder intersexuell - das gemeinsame Motto lautet: "Wir lassen uns nicht spalten", wie es in einem Instagram-Post heißt.

Zugleich äußert sich das CSD-Team politisch: Es unterstützt die Kritik an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), die sich mit Verweis auf die Neutralitätspflicht gegen das Hissen einer Regenbogenflagge am Bundestag ausgesprochen hat. Einem queeren Verband aus Beamten der Bundestagsverwaltung hatte sie zudem die Teilnahme am Berliner CSD Ende Juli untersagt.