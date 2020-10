Die beliebte Urlaubsregion der Côte d'Azur in Südfrankreich ist zum Risikogebiet erklärt worden. Reaktionen von Reiserückkehrern.

Quarantäne bis zum Testergebnis für Reisekückkehrer von der Côte d'Azur

Die Auto-Warteschlange beim Corona-Testzentrum auf dem Autobahnrastplatz Neuenburg Ost an der A5 ist lang. Viele kehren aus ihrem Urlaub am Mittelmeer in Südfrankreich zurück - so wie auch Michael Lingg. Nach der Erholung kommt jetzt die Ernüchterung und das Wattestäbchen im Rachen.

Zwei bis drei Tage muss Michael Lingg nun auf das Testergebnis warten. Das Ergebnis erfährt er im Internet oder über die Corona-Test-App per Scan eines Strichcodes. Bis dahin heißt es: Quarantäne. Für Michael Lingg kein Problem: Er arbeitet im Homeoffice. Wegen der Inkubationszeit wäre eigentlich ein zweiter Test nach fünf bis sieben Tagen sinnvoll. Der aber ist keine Pflicht. Eine Lücke im System heißt es auch vom Gesundheitsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Dabei handele es sich jedoch um eine politische Entscheidung.

Partielle Maskenpflicht - Stimmung unter Touristen weiter gut

In belebten Innenstadtstraßen und auf dem Markt sei die Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht, berichtet Mia Bartsch aus Cavalaire-sur-Mer an der Côte d'Azur. Sie lebt in der 7.000 Einwohner zählenden Partnerstadt von Wolfach (Ortenaukreis). Für die Städtepartnerschaft engagiert sie sich auch als Übersetzerin. Obwohl die Côte d’Azur Corona-Risikogebiet ist, sei die Stimmung gut. Am Strand verhielten sich die Leute sehr vernünftig, würden den Abstand von 1,50 Metern einhalten. Auf die Einhaltung der Masken-Pflicht achte auch die Polizei - bei Verstoß würden Bußgelder verhängt.

Lohnfortzahlung trotz Quarantäne

Hauptgesprächsthema bei den deutschen Touristen am südfranzösischen Strand in Cavalaire-sur-Mer sei die Frage, ob sie während der Quarantänezeit nach ihrer Rückkehr eine Lohnfortzahlung vom Arbeitsgeber erhalten. Markus Czogalla, Justitiar der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein, beruhigt: Wer etwa an der Côte d’Azur war, dort von der Reisewarnung überrascht wurde und deshalb in Quarantäne muss, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen - und darf auf Lohnfortzahlung hoffen.