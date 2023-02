Hier wird gerade an einer echten Mega-Attraktion gebaut: 730 Tonnen wird die Todtnauer Hängebrücke wiegen. Die Bauarbeiten selbst sind ein Hingucker, mit dem Hubschrauber werden die Teile angeliefert. Bis zu 120 Metern hoch spannt sich die Brücke über die Todtnauer Wasserfälle. Projektleiter Roland Haag schwärmt von der tollen Aussicht:

Erstens kann ich hoch nach Todtnauberg schauen, ich seh fast bis auf den Feldberg und ich seh fast bis Basel und diese Weite, diese Sicht ist wie vogelfrei und Sie stehen auf der Brücke, haben 360 Grad Ausblick und dann den Wasserfall, das ist einfach eine Sensation.

Seit September baut Haag für den schwäbischen Investor Günter Eberhardt an der Brücke. Die Idee zu dem Projekt kam dem schwäbischen Bauunternehmer bei einer Wandertour in Todtnau. Etwa die Hälfte des 450 Meter langen Bauwerks sind fertig. Die Bauarbeiten laufen gut, sagt der Projektleiter:

Wir haben das Ziel, hier an Pfingsten zu eröffnen und das wird auch funktionieren, es müsste gerade was ganz Besonderes passieren, aber wir sind gerade so im Zeitplan, dass es fast gar nicht mehr anders geht.

Franziska Brünner hat gemischte Gefühle, wenn sie auf die spektakuläre Baustelle schaut. Sie ist Ortsvorsteherin vom Todtnauer Ortsteil Todtnauberg, wo ein Ende der Brücke stehen wird. Sorge bereitet ihr die Verkehrssituation, denn das eine Ende der Brücke liegt…

…direkt in der Kurve nach Todtnauberg rein, also dem verkehrstechnisch kritischsten Punkt, könnte man sagen und da wir eben auch nur eine Zufahrtsstraße haben, hat uns das natürlich auch Sorgen bereitet, was entwickelt sich da mit Besucherströmen, mit Parkverkehr?

Auch wenn einige in Todtnauberg der Brücke am Anfang skeptisch gegenüber waren, sind mittlerweile viele von ihrem Nutzen überzeugt:

Wir brauchen den Tourismus, das ist völlig klar. Aber wir selber hatten den Drang nicht, da ein Event zu schaffen. Tatsächlich kann man sagen: Für seine Schönheit braucht der Wasserfall die Brücke nicht, aber der die Brücke schafft einen neuen Blick auf die Schönheit und ich glaube das hat den Ausschlag dafür gegeben, dass wir gesagt haben, dass wir diesen Weg mitgehen und hoffen, dass es gelingt.

Elf Euro soll das Kombiticket für den Besuch der Brücke und des Wasserfalls kosten. In Bad Wildbach im Nordschwarzwald hat die schwäbische Baufirma Eberhardt schon einmal eine solche Mega-Brücke gebaut. Das Projekt wurde ein großer Erfolg und dient für den Bau in Todtnau als Blaupause. Gerade plant das Unternehmen noch eine dritte Brücke bei Rottweil. Die Vision:

Es sind drei unterschiedliche Projekte, im Umkreis von jeweils eineinhalb Stunden. Ich kann dann auch ein Brückenhopping machen und hab dann auch die Möglichkeit, alle drei zu erleben.

Keine Frage: Die Baufirma Eberhardt und Projektleiter Haag haben sich viel vorgenommen. Ob die Todtnauer Hängebrücke genauso einschlägt wie die in Bad Wildbach - darauf darf man gespannt sein.