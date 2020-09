Eine mit dem Coronavirus infizierte Person hat sich in der vergangenen Woche in mehreren Gaststätten in Kehl, Rheinau und Offenburg aufgehalten. Das Gesundheitsamt Ortenaukreis sucht jetzt nach Kontaktpersonen.

Die betreffende Person war am späten Abend des 9. September in einer "Burger-King"-Filiale in Offenburg (zwischen 21 und 21:30 Uhr) sowie später in der Cocktail-Bar "Blaue Lagune" in Kehl (zwischen 22 und 23 Uhr) sowie anschließend bis 1:30 Uhr in der "Déja Vu Shisha Lounge" in Rheinau (alle Ortenaukreis).

Alle Personen, die sich in diesem Zeitraum in den beiden Bars aufgehalten haben, werden weiterhin aufgefordert, sich mit dem örtlichen Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Nach dem ersten Aufruf konnten die Verantwortlichen bei einigen Personen bereits Entwarnung geben. "Es haben sich schon Menschen gemeldet und wir sind mit ihnen in Kontakt", so Kai Hockenjos, Pressesprecher des Ortenauer Landratsamtes.

Fokus auf Gäste in Shisha-Bars

Im besonderen Fokus stehen demnach die Gäste der beiden Bars. Der Aufruf der Kontaktaufnahme richte sich an alle Personen - unabhängig von Symptomen. "In Shisha Bars ist das Infektionsrisiko aufgrund des Rauchens und der Aerosol-Bildung nach unserer Auffassung größer", so Gesundheitsamtsleiterin Evelyn Bressau.

Die Besucher, die sich zur angegeben Zeit im Schnellrestaurant aufgehalten haben, sollten sich nur dann melden, wenn sie corona-typische Symptome wie Husten, erhöhte Temperatur oder Geruchs- und Geschmacksstörungen aufweisen. "Wir bitten sie jedoch, bis zum 23. September ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten", so Bressau weiter. Diese Personen können regulär ihre Arbeitsstelle aufsuchen, Kinder können zur Schule oder in den Kindergarten gehen.

Trotz Coronavirus-Infektion: Keine Panikmache

Generell schätzen die Verantwortlichen die Lage aber nicht so dramatisch ein. Panik wolle man nicht schüren. "Bestimmt kann man die Situation nicht mit den angeblichen Superspreadern in Bayern, Hamburg oder Berlin vergleichen", so Hockenjos im SWR-Interview weiter. Die Person sei zum Zeitpunkt der Aufenthalte bereits infiziert gewesen, habe davon aber nichts gewusst.

Probleme bei Ermittlung von Kontaktpersonen

Erschwert werde die Aufarbeitung für die Verantwortlichen durch das Verhalten vieler Besucher vor Ort, heißt es aus dem Landratsamt. Zudem könne man davon ausgehen, dass durch die Nähe zur Grenze in den Bars auch Franzosen unter den Gästen gewesen sein dürften.

"Die Leute haben sich mit falschen Daten auf die Kontaktlisten eingetragen. Dafür haben wir kein Verständnis", so Hockenjos weiter. Viele Gäste hätten falsche Namen angegeben, Telefonnummern würden ins Leere laufen. Zudem müssten eigentlich Restaurant- und Bar-Betreiber die Dokumentation der Gästedaten ernst nehmen, "da sie der Fürsorge ihrer Gäste verpflichtet sind und nicht zuletzt eine gesetzliche Verpflichtung zur Dokumentation besteht, welche bei Missachtung zu empfindlichen Geldbußen führen kann", so Bressau.