Coronalage im Landkreis stabil

Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Lörrach hat sich in den letzten Wochen weitgehend stabilisiert. Das haben Vertreter des Gesundheitsamtes und der Kreiskliniken mitgeteilt. Die 7-Tage-Inzidenz schwankt derzeit zwischen 70 und 80, liegt also im Landesdurchschnitt. Und auch auf den Intensivstationen könne man die Lage derzeit gut bewältigen, meinte ein Klinikvertreter. Es herrsche weitgehend Normalbetrieb. In den nächsten Tagen wird es im Lörracher Kreisimpfzentrum nochmals Sondertermine für Impfungen geben, vor allem für Kinder und Jugendliche. Am 30. September schließt es dann. Die weiteren Impfungen sollen dann von den Haus- und Kinderärzten übernommen werden. Aber nicht alle Praxen wollen oder können ein Impfangebot machen. Im Landkreis Lörrach hat bislang erst die Hälfte der niedergelassenen Ärzte ihre Bereitschaft dazu signalisiert.