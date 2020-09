per Mail teilen

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft vermeldet einen positiven Coronafall. Patrick Foletti, der Torwarttrainer der Eidgenossen, wurde demnach positiv auf das Virus getestet. Nach Angaben des Verbandes sind alle weiteren Testresultate der Schweizer Delegation negativ ausgefallen. Die Schweizer treffen am Sonntag in Basel auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in der Nations League.