Corona-Ausbruch im Gefängnis

Nach einem Corona-Ausbruch in der Justizvollzugsanstalt Offenburg Ende vergangener Woche hat sich die Zahl der infizierten Gefangenen inzwischen mehr als verdoppelt. Noch sind nicht alle Testergebnisse da. Am vergangenen Freitag waren zunächst 22 Corona-Fälle unter den Gefangenen und elf unter den Beschäftigten gemeldet worden. Das gesamte Gefängnis war unter Quarantäne gestellt und alle Inhaftierten waren getestet worden. Infizierte Gefangene sind isoliert. Außerdem müssten nicht-infizierte Personen, die nicht geboostert oder frisch immunisiert seien, vorerst in ihren Zellen bleiben, so die Gefängnisleitung. Das heißt, der tägliche Hofgang und Freizeit außerhalb der Zelle fallen für sie weg. Zunächst seien die Maßnahmen unter den knapp 500 Gefangenen auf Unverständnis gestoßen. Inzwischen habe sich die Lage aber entspannt, heißt es. Der Ausfall erkrankter Justizvollzugsbeamter führe bisher noch nicht zu Problemen. Schon seit einer Woche sei das Schichtsystem umgestellt worden, um eine Art Back-up zu bilden.