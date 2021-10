Nach dem Corona-Ausbruch in einer Freien Christen-Gemeinde in Lahr (Ortenaukreis) am vergangenen Wochenende gibt es inzwischen mehr als 70 Infizierte. Das hat das Ortenauer Landratsamt auf SWR-Anfrage bestätigt. Zu den Ansteckungen war es in einer Reha-Einrichtung und bei einem Gottesdienst gekommen. Zunächst hatten sich 30 Menschen mit dem Virus infiziert.