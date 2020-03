Wegen des Coronavirus sucht die Kirche Wege, um auch auf Distanz mit den Gläubigen Kontakt zu halten. Können Menschen nicht in die Kirche, dann soll der Gottesdienst zu ihnen kommen.

Die Kirchen in Südbaden wollen in Corona-Zeiten Wege beschreiten, die für viele Menschen längst Alltag sind - so die Idee vieler evangelischer und katholischer Gemeinden. Per Livestream wollen sie ihre Gottesdienste ins Internet übertragen zum Beispiel aus dem Münster in Freiburg. Es gibt auch Angebote aus Breisach, Königsfeld oder Offenburg. Die evangelische Gemeinde in Schwenningen bietet beispielsweise einen Podcast mit kleiner Bibelbotschaft und Gebet an.

Gottesdienste aus dem Freiburger Münster werden wegen Corona im Internet übertragen dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Seeger

Pfarrgemeinderatswahlen im Erzbistum Freiburg mit neuen Fristen

Die Pfarrgemeinderatswahlen im Erzbistum Freiburg, die eigentlich am Sonntag hätte stattfinden sollen wurde verschoben auf den 5. April. Wahlberechtigte können nur per Briefwahl oder online ihre Stimmen abgeben. Die Fristen zur Beantragung der Briefwahl (bis 1. April) und die Abgaben der Stimmen sind ebenfalls verlängert worden: 3. April für die Online-Wahl und 5. April für die Abgabe der Briefwahl-Unterlagen.