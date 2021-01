Die Menschen meiden in der Pandemie nicht nur Busse und Bahnen. Auch in Taxis wollen sie kaum noch steigen. Selbst großen Unternehmen droht deshalb das Aus. Auch ein ehemals großer Taxi-Betrieb aus dem Kreis Waldshut kämpft ums Überleben.

Früher hat das Telefon 500 Mal am Tag geklingelt. Heute freuen sie sich bei Taxi Wolf in Wutöschingen-Horheim (Kreis Waldshut) über jeden einzelnen Anruf. Von den drei Arbeitsplätzen in der Telefonzentrale ist aktuell nur einer belegt. Die Firma wurde vor fünf Jahren von fünf Brüdern gegründet. Heute ist es das größte Taxiunternehmen am Hochrhein. Corona allerdings hat dem Betrieb den Stecker gezogen.

Kundschaft blieb mit dem Lockdown aus

Vor der Zentrale stehen die Fahrzeuge – völlig eingeschneit, weil sie schon lange nicht mehr gebraucht wurden. "Der erste Lockdown war richtig hart", erinnert sich Firmeninhaber Mahmut Bozkurt. "Die Angestellten hatten Angst, weil die Kundschaft ausgeblieben ist. Von 500 Fahrten am Tag hatten wir auf einen Schlag keine einzige mehr." Die Sorgen waren groß. Wie weiter die Löhne zahlen? Bozkurt und seine Brüder hatten viel in die Firma investiert. Die ganze Existenz war in der Schwebe.

Entlassungen waren unvermeidlich

Das Problem: das Geschäft muss auch ohne Kundschaft weiterlaufen. Als Taxiunternehmen hat Mahmut Bozkurt Konzessionen und damit eine Bereitschafts- und Beförderungspflicht übernommen: sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Kosten senken gehe deshalb nur bedingt, erklärt Bruder Ismail Bozkurt. Die Entscheidungen seien ihnen sehr schwergefallen: "Wir mussten die Minijobber abmelden. Das waren 60. Das ist hart gewesen. Viele sind deshalb in eine finanzielle Schieflage geraten."

Mit Krankenfahrten über Wasser halten

Aber anders sei es nicht möglich gewesen, die 45 Festangestellten zu halten, sagen die Brüder. Wie viele andere in der Branche halten auch sie sich derzeit noch mit Krankenfahrten über Wasser. Ein Bereich, der ausgebaut werden könnte, sagt Martin Wohlleber vom Verband der Verkehrsgewerbe in Baden. Er wünscht sich mehr Unterstützung auch vom Land. Berlin zum Beispiel zahle seinen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Taxifahrt zum Impfzentrum und zurück. Das sei sinnvoll, damit sie nicht in Bussen und Bahnen fahren müssen, so Wohlleber.

„Wir wundern uns, warum das wohlhabende Bundesland Baden-Württemberg sich nicht leisten kann, was Berlin tut.“ Martin Wohlleber vom Verband der Verkehrsgewerbe in Baden

Auch die Brüder Bozkurt würden sich mehr staatliche Unterstützung wünschen. Doch aufgeben wollen sie nicht. Sie haben vor wenigen Tagen eine Autowerkstatt eröffnet und hoffen so auf neue Aufträge. Auch für Mitarbeiter Peter Kubitz. Der ruhige, ältere Mann fährt seit vielen Jahren in Waldshut Taxi und vermisst die Begegnung mit den Menschen: "Früher war immer Trubel. Jetzt steht man schon lange und wartet. Das ist alles schwieriger geworden. Der Wagen muss ständig gereinigt und desinfiziert werden.“ Angst, sich bei den wenigen Kundinnen und Kunden, die noch geblieben sind, anzustecken, hat der Taxifahrer nicht. Den Job will er auf jeden Fall weiter machen.

