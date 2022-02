Wissenschaftler entwickeln waschbare Corona-Masken

Geschätzt landen weltweilt jeden Monat 129 Milliarden FFP2-Masken im Müll. Schweizer Wissenschaftler haben jetzt eine Maske entwickelt, die lange haltbar und wiederverwertbar ist.

Die nachhaltigen Corona-Masken bestehen aus einem mit Silber beschichtetem Gewebe und einer Folie aus Aktiv Carbon. Die wirken in der Maske einerseits hoch effektiv gegen Viren. Auf der anderen Seite sind sie dadurch extrem haltbar.

So sieht das Silber beschichtete Gewebe aus, das sich im Inneren der neuen Corona-Masken befindet Schweizer Fernsehen SRF

Maske mit Pfand

Nachdem die Wirksamkeit der Maske nachgewiesen ist, können pro Monat 300.000 Stück hergestellt werden. Eine kostet knapp 30 Franken, also nicht ganz 29 Euro. Wegen der langen Lebenszeit sei der höhere Preis gerechtfertig, sagte Jürgen Möllmann, Geschäftsführer von Avibas. Denn die Masken sind ein Jahr lang haltbar. Sie könnten ganz einfach per Handwäsche bei bis 30 Grad gewaschen werden - allerdings ohne Waschmittel, so Möllmann. Damit die Maske im Kreislauf bleibt und somit noch nachhaltiger wird, sorgt ein Pfand von fünf Franken für den nötigen Anreiz, sie nach einem Jahr auch wieder an den Hersteller zurückzugeben. Der macht daraus dann wieder neue Masken.

Corona-Masken von Hochschule entwickelt

"Wir haben eine Lösung nach einer Maske gesucht, die sich selber schnell und effizient reinigt."

Die wiederverwertbaren Masken wurden in den Laboren der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften zusammen mit der Industrie entwickelt. Der Schweizer Staat förderte das Projekt mit rund eine Millionen Franken.

Mitschnitt SWR Aktuell vom 20.02.2022 mit Dreiland Aktuell (ab 4:50)