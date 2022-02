Impfstützpunkte in Südbaden verwaisen und reduzieren Öffnungszeiten

Impfstützpunkte wurden auch in Südbaden schnell hochgezogen, inzwischen sind sie oft leer. Einige reduzieren die Öffnungszeiten, andere schließen.

Zuletzt haben sich immer weniger Menschen in Südbaden impfen lassen. Die große Nachfrage, die es im November und Dezember vor allem wegen der Booster-Impfungen noch gab, ist zwischenzeitlich deutlich zurückgegangen. Viele der Impfstützpunkte in Südbaden reagieren jetzt und reduzieren ihre Öffnungszeiten. Langfristig könnten sich neue Strukturen entwickeln.

Impfstützpunkt Freiburg impft nur noch vier Tage pro Woche

Der Impfstützpunkt an der neuen Messe in Freiburg ist aktuell nur noch von Mittwoch bis Samstag in Betrieb. Selbst an diesen Tagen kommen nicht viele Menschen zum Impfen. Auch beim Kinderimpfstützpunkt, der ebenfalls an der Messe, aber in einer anderen Halle untergebracht ist, ist die Nachfrage deutlich zurück gegangen. Der Kinderimpfstützpunkt bleibt zunächst weiterhin geöffnet, aber nur noch nachmittags. Hier müssen vorab Termine gebucht werden. Das geht über eine spezielle Internetseite der Uniklinik Freiburg.

Impf-Nachfrage wird wohl überall wieder steigen

Insgesamt erwartet die Uniklinik als Betreiberin des Impfzentrums aber schon bald wieder einen Anstieg der Nachfrage an Impfungen - insbesondere durch die Empfehlung für die zweite Auffrischungsimpfung für über 70-Jährige. Diese wird in den Impfstützpunkten in Südbaden entsprechend der STIKO-Empfehlung für bestimmte Gruppen angeboten. Der leitende Mediziner Thorsten Hammer rechnet außerdem damit, dass die Nachfrage nach Impfterminen auch durch den neuen Corona Impfstoff Novavax anziehen wird. Es lägen schon Anfragen vor, so Hammer. Ausgeliefert werden soll der neue Impfstoff in Baden-Württemberg Ende Februar.

Freiburg plant mit dauerhaftem Impfstützpunkt

In Freiburg soll nun ein neuer Standort für einen bleibenden Impfstützpunkt gesucht werden. Hier könnten dann sowohl Erwachsene als auch Kinder geimpft werden - und das langfristig, flexibel anpassbar an wachsende oder sinkende Nachfrage.

"Weil es langfristig keinen Sinn macht, alles wieder abzurüsten und wir genau wissen, dass spätestens im Herbst wieder weiter geimpft werden muss, suchen wir nach einer mittelfristigen Lösung in der Stadt."

Wo und wann ein solcher Stützpunkt eröffnet, ist also bislang noch unklar. Zunächst sollen Gespräche mit der Landesregierung geführt werden, wie der Aufbau und Erhalt einer dauerhaften Impfstruktur in Baden-Württemberg aussehen kann.

Nur wenige Menschen kommen zum Impfen in die Messehalle. Die Aufbauten zum Schlangestehen sind überflüssig. SWR Matthias Schlott

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald passt Öffnungszeiten an

"Aufgrund der rückläufigen Nachfrage passt der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Öffnungszeiten an den Impfstützpunkten ab Februar an", heißt es aus dem Landratsamt in Freiburg. Impfungen sind in den Stützpunkten in Breisach, Müllheim und Titisee-Neustadt aber weiterhin ohne vorherige Terminanmeldung möglich. Die genauen Öffnungszeiten können über die Homepage des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald eingesehen werden. Hier können auch weiterhin vorab Termine gebucht werden.

Ortenau: Kreisimpfzentren öffnen nur noch nachmittags

Im Ortenaukreis sind die Öffnungszeiten in allen vier Kreisimpfzentren seit Ende Januar reduziert worden. Die Zentren in Oberkirch, Offenburg, Lahr und Haslach im Kinzigtal haben jeweils täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Termin ist nicht nötig. In Offenburg, Lahr und Haslach im Kinzigtal werden auch Kinder ab fünf Jahren geimpft. Die vier Kreisimpfzentren bieten ab sofort auch eine zweite Auffrischimpfung für die bestimmte Personengruppen an. Diese zweite Booster-Impfungen sei entsprechend der vorliegenden STIKO-Meldung möglich, heißt es. Die STIKO empfiehlt die 4. Impfung drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung - etwa für Menschen ab 70 Jahren und Bewohnerinnen und Bewohner von Pflege-Einrichtungen.

Landkreis Lörrach: Impfstützpunkt Rheinfelden schließt

Seit Anfang Januar ist auch im Landkreis Lörrach die Zahl der Auffrischungsimpfungen deutlich zurück gegangen: von mehr als 6.000 pro Woche auf zuletzt nur rund 1.000. Deshalb schließt der Landkreis ab dem 11. Februar seinen Impfstützpunkt in Rheinfelden. Der Impfstützpunkt könne aber bei steigender Nachfrage kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden, so das Landratsamt in Lörrach. Die Impfstützpunkte in Maulburg, Lörrach, Grenzach-Wyhlen, Schopfheim und Weil am Rhein bleiben trotz geringerer Nachfrage bestehen. Zusätzlich gibt es an vier Samstagen im Februar Impfaktionen ohne Termin. Die jeweiligen Orte, Daten und Uhrzeiten sind auf der Internetseite des Landkreises zu finden. Hier kann man auch Termine für die Stützpunkte buchen.

Dass die Zahl der Impfungen zurück gehen würde, habe man erwartet, so das Landratsamt. Denn im Herbst habe es einen "Impfstau" gegeben, der inzwischen abgearbeitet sei. Auch hier rechnet man aber mit mehr Bewegung durch den neuen Impfstoff Novavax. Diese Impfungen wird man im Kreis Lörrach aber zunächst bevorzugt Menschen anbieten, die in Bereichen mit einer einrichtungsbezogene Impfpflicht arbeiten. So sollen Tätigkeitsverbote beispielsweise im Pflegebereich möglichst verhindert werden.

Statistik zu Corona-Impfungen in Südbaden Impfdaten der Landkreise (Stand: 31.01.22, Quelle: Landesgesundheitsamt) vollst. geimpft geboostert Freiburg 76,2% 60,1% Breisgau-Hochschwarzwald 72,8% 50% LK Emmendingen 74,2% 52,4% Ortenaukreis 69,4% 46,1% LK Lörrach 70,5% 47% LK Waldshut 69,8% 44,6% Schwarzwald-Baar-Kreis 70,1% 44,3% LK Tuttlingen 66,8% 41,6% LK Rottweil 70,4% 48,5%

Landkreis Emmendingen: Zwei statt drei Impfstützpunkte

Im Landkreis Emmendingen hat der Impfstützpunkt in Waldkirch Ende Januar geschlossen. Weiterhin geöffnet bleiben die Stützpunkte im alten Aldimarkt in Kenzingen und in der Steinhalle Emmendingen. Beide haben unter der Woche jeweils nachmittags geöffnet, der Stützpunkt in Kenzingen außerdem samstagvormittags. In Emmendingen können samstags ausschließlich Kinder ab fünf Jahren geimpft werden. Die Zeiten, in denen sich lange Schlangen an den neu aufgebauten Stützpunkten bildeten, sind auch hier vorbei.

Großer Andrang zur Eröffnung des neuen Impfstützpunkts in der Emmendinger Steinhalle SWR Owusu Künzel

Landkreis Waldshut: Mini-Impfzentren öffnen nur noch nachmittags

Der Landkreis Waldshut hat die Öffnungszeiten auch deutlich zurückgefahren. Hier haben die vier Mini-Kreisimpfzentren nur noch nachmittags gehöffnet: In Lauchringen täglich von 16 bis 20 Uhr, in Bad Säckingen und Bonndorf drei Tage pro Woche und in Häusern nur zwei Tage, auch je von 16 bis 20 Uhr. Insgesamt seien die Öffnungszeiten der vier Zentren halbiert worden - von 144 Stunden nun auf knapp 70 Stunden pro Woche, so das Landratsamt. Kinderimpfungen sind in Lauchringen, Bonndorf und Häusern möglich. Bei der "WT-Impftour" impfen außerdem mobile Teams an verschiedenen Orten. Die jeweiligen Termine und auch die anderen Impfmöglichkeiten im Kreis sind auf der Internetseite des Landratsamts zu finden.

Schwarzwald-Baar-Kreis: Stützpunkte und mobile Angebote

Impfungen sind in den drei Impfstützpunkten in Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und St. Georgen für Erwachsene mit und ohne Termin möglich. Für Kinderimfpungen für Kinder ab fünf Jahren müssen vorab Termine vereinbart werden - Kinderimpfungen sind in den drei Stützpunkten jeweils Montags zwischen 14 und 18 Uhr möglich. An den anderen Tagen werden nur Erwachsene geimpft. Die genauen Zeiten sind auf der Internetseite des Landkreises aufgelistet. Hier gibt es auch Informationen zu einzelnen mobilen Impfaktionen und weiteren Impfmöglichkeiten.

Landkreis Rottweil: Drei Impfstützpunkte bleiben geöffnet

Die Impfstützpunkt in Rottweil, Schramberg und Sulz am Neckar haben jeweils zwei Tage pro Woche geöffnet - Impfwillige können ohne Termin vorbeikommen: In Rottweil Donnerstag- und Freitagnachmittag, in Schramberg und in Sulz jeweils Dienstag und Mittwoch von 11 bis 18 Uhr. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es hingegen jeweils spezielle Impftaktionen, für die vorab ein Termin reserviert werden muss. Die genauen Öffnungszeiten und Infos zu weiteren Impfangeboten gibt es hier.

Landkreis Tuttlingen mit Kreis-Impfstation und mobilen Angeboten

In Tuttlingen können Impfinteressierte montags bis samstags in die Kreis-Impfstation kommen - ohne Termin. In Geisingen, Spaichingen, Gosheim und Trossingen impfen außerdem jeweils einmal pro Woche "mobil-stationäre Impfteams". Hierfür können keine Termine ausgemacht werden. Aufgrund der hohen Nachfrage sei damit zu rechnen, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann, heißt es vom Landratsamt. Die genauen Standorte und Impfzeiten sind auf der Seite des Landkreises Tuttlingen einzusehen. Hier gibt es auch Infos zu den Praxen, die gegen das Coronavirus impfen.