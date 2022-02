Rund hundert Versammlungen für und gegen Corona-Regeln

In Südbaden hat es am Montagabend nach Polizeiangaben rund 100 Versammlungen für und gegen die Corona-Politik gegeben. Die größten fanden in Villingen-Schwenningen mit 600 Personen und in Rottweil mit 800 Personen statt. In Rottweil gab es zudem die Online-Aktion „Miteinander reden statt gegeneinander demonstrieren“, an der zeitweise bis zu 70 Personen teilnahmen. Organisiert wurde die Aktion von den Initiatoren der Menschenkette, die den Versammlungen der Corona-Maßnahmengegner in den vergangenen Wochen entgegengetreten war. Insgesamt sind in Südbaden am Abend mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. In Kirchzarten im Dreisamtal haben 400 Personen für und 270 gegen die Corona-Politik demonstriert. Vom Kreis Waldshut bis zum Ortenaukreis verliefen die Versammlungen insgesamt friedlich, so die Polizei. Sie musste allerdings auch Platzverweise aussprechen und Personalien aufnehmen.