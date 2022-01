Schweiz: Einreisevorschriften werden gelockert

Der Schweizer Bundesrat hat die meisten seiner Corona-Auflagen bis Ende März verlängert. Erste Erleichterungen gibt es bei der Einreise in die Schweiz.

Angesichts der hohen Fallzahlen hat der Schweizer Bundesrat seine Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verlängert. Das heißt, in den meisten Innenräumen muss weiterhin ein Zertifikat vorgezeigt und eine Maske getragen werden. Das gilt beispielsweise für Kultureinrichtungen und Restaurants. Clubs und Diskotheken müssen ab dem 25. Januar allerdings keine Kontaktdaten mehr erheben. Im Schweizer Einzelhandel ist weiterhin nur eine Maske vorgeschrieben.

Treffen bleiben eingeschränkt

Private Treffen im Freundes- und Familienkreis bleiben auf zehn Personen begrenzt, wenn mindestens eine ungeimpfte Person dabei ist. In Innenräumen dürfen sich in diesem Fall maximal 30 Personen unter 2G-Bedingungen versammeln, draußen maximal 50 Personen.

Ende Februar fällt die Quarantäne

Mit der Quarantänepflicht soll schon Ende Februar Schluss sein. Der Bundesrat hat die Quarantäne am 12. Januar 2022 bereits stark eingeschränkt. Sie gilt nur noch für Personen, die im gleichen Haushalt wohnen oder regelmäßigen, engen Kontakt haben, etwa am Arbeitsort. Auch die Anordnung, wo immer es möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten, soll Ende Februar wegfallen.

Das Schweizer Bundesparlament in Bern dpa Bildfunk Peter Klaunzner

Geimpfte Reisende müssen nicht mehr testen

Neuerungen gibt es beim Testregime. Für Reisende in die Schweiz gilt bereits ab Samstag, 22.1.2022, nur noch 3G. Das bedeutet, Geimpfte und Genesene müssen bei der Einreise keinen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest mehr vorweisen. Den brauchen nur noch Ungeimpfte. Aufgrund der beschränkten Testkapazitäten in der Schweiz wird künftig auch auf die Pflicht eines zweiten Tests vier bis sieben Tage nach der Einreise verzichtet. Das Schweizer Einreiseformular (Passenger Locator Form) muss neu nur noch von Personen ausgefüllt werden, die mit dem Flugzeug oder mit Fernverkehrsbussen in die Schweiz reisen. Für Grenzgänger und Reisende aus Baden-Württemberg gelten weiterhin die bisherigen Sonderregelungen, die die Einreise in die Schweiz erleichtern.

Zertifikate laufen früher ab

Der Bundesrat verkürzt zudem ab dem 31. Januar 2022 die Gültigkeitsdauer aller Schweizer Zertifikate von 365 auf 270 Tage. Damit ist gewährleistet, dass das Dokument in der EU weiterhin anerkannt bleibt. Am 2. Februar will der Schweizer Bundesrat erneut über Lockerungen entscheiden.