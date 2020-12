per Mail teilen

Der Kreis Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis schränken das öffentliche Leben drastisch ein. Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Verbote werden noch einmal verschärft.

Angesichts hoher Infektionszahlen haben der Kreis Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis eine Allgemeinverfügung mit neuen drastischen Corona-Maßnahmen erlassen. Öffentlich und privat dürfen sich Haushalte ab Samstag nur noch mit einer weiteren Person treffen - insgesamt dürfen nicht mehr als fünf Personen zusammenkommen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind ausgenommen.

Veranstaltungen sind mit wenigen Ausnahmen - zum Beispiel religiösen Zusammenkünften wie Gottesdiensten - untersagt. An Beerdigungen dürfen nur noch 50 Personen teilnehmen. Krankenhäuser und Pflegeheime dürfen nur noch nach negativem Antigentest oder mit FFP2-Maske besucht werden.

Maskenpflicht wird verschärft

Die Maskenpflicht wird außerdem in beiden Kreisen verschärft und auf die Innenstadtbereiche von Trossingen, Tuttlingen, Villingen-Schwenningen und Donaueschingen ausgeweitet. Im Umfeld von Schulen und Kindergärten ist der Mund-Nasen-Schutz von Montags bis Freitags zwischen 7 und 9 Uhr, sowie zwischen 12 und 17 Uhr Pflicht. Auch auf Friedhöfen muss eine Maske getragen werden.

Die Stadt Villingen-Schwenningen schließt ab Montag außerdem sämtliche Ämter für den Publikumsverkehr. Das diene zum einen dem Schutz der Bevölkerung vor Ansteckung, zum anderen wolle man so die Arbeitsfähigkeit der Kommune aufrecht erhalten, heißt es aus dem Rathaus. In der Vergangenheit war es in Villingen-Schwenningen vermehrt zu Aggressionen gegenüber städtischen Mitarbeitern gekommen. Gleichzeitig beklagten diese eine extreme Arbeitsüberlastung. Sämtliche Ämter und Dienststellen sind ab Montag nur noch online zu erreichen.

Hunderttausende von neuen Corona-Regeln betroffen

Die neuen Regeln sollen bis zum 20. Dezember gelten - es sei denn, die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz unterschreitet sieben Tage in Folge die kritische Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Im Kreis Tuttlingen und im Schwarzwald-Baar-Kreis lag der Wert am Donnerstag erstmals wieder leicht unter der Grenze - im Kreis Tuttlingen bei 192,5, im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 195,3. In den beiden Kreisen leben zusammen knapp 350.000 Menschen.

Am Donnerstag hatte das Land Baden-Württemberg bereits eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr für Hotspot-Regionen angekündigt. In Mannheim soll sie schon ab heute Abend gelten. Ein Erlass des Sozialministeriums mit weiteren landesweiten Maßnahmen für Hotspots wird im Laufe des Tages erwartet.