An der Kunsthochschule Straßburg wurden mehrere Fälle der besonders ansteckenden Corona-Variante Delta entdeckt. Die regionale Gesundheits-Behörde hat eine Reihe von Notfall-Maßnahmen erlassen.

Im Rahmen des Aktionsplans werden in Straßburg Schnelltests und Informationsbroschüren verteilt, außerdem wird kurzfristig mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt, um die Lage unter Kontrolle zu halten, sagt Adeline Jenner, Gesundheitsamt Bas-Rhin: "Für die Kunsthochschul-Studenten und -Dozenten stehen heute 200 Corona-Impfdosen bereit und wir haben 2.600 zusätzliche Impfdosen für die Studentenviertel, wo viel los ist und sich das Virus schnell verbreiten könnte."

An der Straßburger Kunsthochschule waren vier Fälle der zunächst in Indien aufgetretenen Coronavirus-Variante Delta festgestellt worden, ein externer Besucher der Hochschule soll infiziert gewesen sein. 43 Studierende befinden sich derzeit in Quarantäne, die Hochschule wurde vorläufig geschlossen. Die Inzidenz liegt im Elsass derzeit unter 100. In der vergangenen Woche waren zahlreiche Lockerungen in Kraft getreten.