Infiziert oder nicht? Diese Frage treibt viele Menschen auch in Südbaden um. Klarheit liefern Abstrich-Tests, die es an immer mehr Standorten gibt. Ein Besuch in Freiburg.

Seit vergangenem Donnerstag gibt es eine zentrale Abstrichstelle in Freiburg, zuerst war sie im Gewerbegebiet, seit Montag bei der Messe. Dort testen Ärztinnen und Ärzte des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes zusammen mit freiwilligen Medizinern alle Corona-verdächtigen Patienten, die von ihrem Hausarzt mit einer Überweisung zu ihnen geschickt werden.

Dauer 3:17 min Besuch im Corona-Abstrichzentrum in Freiburg Habe ich mich mit dem Coronavirus angesteckt oder habe ich nicht? Eine Frage, die viele Menschen mit Husten und Fieber im Moment in Südbaden nicht schlafen lässt. Richtige Gewissheit bringt da nur ein Test. Seit vergangenem Donnerstag gibt es eine zentrale Abstrichstelle in Freiburg, zuerst war sie im Gewerbegebiet, seit Montag bei der Messe. Dort testen Ärztinnen und Ärzte des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes zusammen mit freiwilligen Medizinern alle Corona-verdächtigen Patienten, die von ihrem Hausarzt mit einer Überweisung zu ihnen geschickt werden. SWR4-Reporterin Anita Westrup hat sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht:

Während viele Gassen und Plätze in Freiburg wie in einem sonntäglichen Dornröschenschlaf liegen, herrscht an der Messe Ansturm. Es ist kurz vor 12 Uhr, die Abstrichstelle macht in wenigen Minuten auf, doch schon jetzt zieht sich eine 500 Meter lange, zweispurige Autoschlange um das gesamte Gelände. Vor dem Abstrichzentrum warten rund 30 Menschen, einige mit Husten und Mundschutz, viele haben fiebrige Gesichter. Die Stimmung ist aufgeheizt.

Immer mehr Infizierte

Es gibt immer mehr Corona-Infizierte und damit mehr, die sich testen lassen wollen. Gestern waren es 400, gerechnet habe man ursprünglich mit 100 Patienten pro Tag – die Öffnungszeiten werktags von 12 bis 15 Uhr reichen nicht. Ein anderes Problem steckt im Überweisungssystem. Bis gestern sollte der jeweilige Hausarzt per Fax das Gesundheitsamt über einen notwendigen Abstrich informieren, das Gesundheitsamt wiederum sollte das Attest an das Abstrichzentrum weiterleiten – doch der gesamte Server ist zusammengebrochen.

Überweisungen gehen nun an das Labor

Statt an das Gesundheitsamt gehen die Überweisungen direkt an das Labor, das die Tests auswertet. Das heißt konkret: Ohne Überweisung, kein Test. Was die Schutzausrüstung und Utensilien für die Abstriche anbelangt, ist im Moment noch alles vorrätig und im grünen Bereich, aber auch das kann sich schnell ändern, denn das Land kommt langsam an die Kapazitätsgrenzen.